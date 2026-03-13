Le scrutin métropolitain des 15 et 22 mars prochains repose sur 14 élections distinctes dans des circonscriptions plus ou moins vastes et très hétérogènes politiquement.

Lyon-Centre

11 sièges à pourvoir

1er, 2e et 4e arrondissements

Les têtes de liste : Kheira Boukralfa (Eco*), Valérie Lorentz-Poinsot (GCL**), Florestan Groult (LFI), Soumaya Chaher (RN), Delphine Briday (LO), Lauriane Khelfane (DVG)

La circonscription penche largement à gauche, malgré la présence du 2e arrondissement. Le candidat des Insoumis à la présidence de la Métropole Florestan Groult se présente d’ailleurs dans cette circonscription. Les deux principales listes, celles de Bruno Bernard (Eco) et de Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas (GCL), ont fait le choix de candidates issues de la société civile. Avec deux profils différents : Kheira Boukralfa (Eco) vient du monde associatif quand Valérie Lorentz-Poinsot (GCL) est issue du monde économique, elle a notamment été directrice générale du groupe Boiron.

Lyon-Ouest

11 sièges à pourvoir

5e et 9e arrondissements

Les têtes de liste : François Journy (Eco), Yann Cucherat (GCL), Malika Benarab-Attou (LFI), Florian Patard (RN), Anne-Marie Chambon (LO), Cédric Rousset (DVG)

Si les écologistes ont fait une croix sur le 5e arrondissement, ils espèrent que la présence du 9e arrondissement, plus ancré à gauche, leur permettra de conserver cette circonscription. Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli comptent, eux, sur le grand projet annoncé par l’ancien président de l’OL pour la Duchère afin d’équilibrer le match dans le 9e. Le candidat à la mairie de Lyon a repris l’idée de Jean-Christophe Vincent, président du club de football Lyon-La Duchère, de construire un stade de foot pour l’OL Lyonnes dans le quartier et de le desservir par un tramway ou un prolongement de la ligne D. Leur liste est portée par Yann Cucherat, ancien adjoint aux sports de Gérard Collomb, qui revient en politique.