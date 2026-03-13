Actualité
TER SNCF gare lyon part-dieu
Photo d’illustration d’un TER de la SNCF en Gare de Lyon Part-Dieu. (Crédit Cheyenne Gabrelle)

Au lendemain du chaos, la circulation des trains de nouveau perturbée à Lyon

  • par VG

    • Ce vendredi 13 mars 2026, la circulation des trains est perturbé dans la région lyonnaise, à cause de deux incidents sur les rails.

    Deuxième journée de galère sur les rails pour les voyageurs lyonnais ? Au lendemain d'un jeudi particulièrement difficile dans les transports ferroviaire à Lyon et dans toute la métropole de Lyon, ce vendredi 13 mars, le trafic est actuellement perturbé en pleine heure de pointe.

    Un rail cassé entre Saint-Chamond et Lyon perturbe les trains sur la ligne. "L'intervention est en cours" explique la SNCF. De plus, une défaillance de matériel ralentit le trafic sur la ligne Lyon-L'Arbresle.

    Villeurbanne : la Fête du livre jeunesse 2026 explorera les quatre éléments

