Au lendemain du chaos, la circulation des trains de nouveau perturbée à Lyon

Ce vendredi 13 mars 2026, la circulation des trains est perturbé dans la région lyonnaise, à cause de deux incidents sur les rails.

Deuxième journée de galère sur les rails pour les voyageurs lyonnais ? Au lendemain d'un jeudi particulièrement difficile dans les transports ferroviaire à Lyon et dans toute la métropole de Lyon, ce vendredi 13 mars, le trafic est actuellement perturbé en pleine heure de pointe.

Un rail cassé entre Saint-Chamond et Lyon perturbe les trains sur la ligne. "L'intervention est en cours" explique la SNCF. De plus, une défaillance de matériel ralentit le trafic sur la ligne Lyon-L'Arbresle.