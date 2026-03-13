Le jeune Endrick, nouvelle recrue de l’OL, buteur pour son premier match face à Lille. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

En supériorité numérique dès la 55e minute, Lyon a arraché le match nul (1-1) au forceps à Vigo jeudi en huitième de finale aller de la Ligue Europa grâce à l'insistance de sa pépite brésilienne Endrick.

L'obsession pour le but du jeune crack prêté par le Real Madrid a fini par payer pour éviter un nouveau revers aux Lyonnais, et maintenir leurs espoirs d'épopée européenne. L'attaquant brésilien de 19 ans, bien aidé par une faute de main du gardien adverse Ionu Radu, a fini par faire mouche au bout de sa sixième tentative (87e, 1-1), inscrivant son premier but pour sa première apparition en C3.

Ce coup de patte gauche d'Endrick - et cette boulette digne de l'Espagnol Luis Arconada face à Michel Platini en finale de l'Euro 1984 - permet à l'OL d'aborder le match retour dans une bonne position. Ce qui n'est, quand même, pas trop mal, compte tenu de ses difficultés actuelles (cinq rencontres sans victoire toutes compétitions confondues).

Endrick finit par marquer

Malgré sa série noire, l’OL, brillant premier de la phase de Ligue, arrivait en Galice avec un statut à défendre, mais peut-être pas toutes les armes, ni l’énergie et la confiance nécessaires pour l’assumer. Il repartira de la côte ouest espagnole en ayant souffert, mais aussi en se disant qu'il avait la possibilité de faire un vrai pas vers les quarts, surtout après plus d'une heure à onze contre dix.

Car avant l'expulsion de son buteur Borja Iglesias (54e), le Celta, véritable poil à gratter du championnat espagnol, a confirmé qu'il pouvait rivaliser avec n'importe qui. Et qu'il méritait, lui aussi, sa place en huitièmes. Les Gones, eux, n'ont pas fait grand chose offensivement à part multiplier les centres, repoussés systématiquement sur la défense adverse.

Leur punition fut immédiate, sur une contre-attaque d'école épatante de justesse technique conclue par le latéral droit Javi Rueda qui a échappé à la vigilance d'Abner Vinicius (25e, 1-0). Titularisé pour la première fois chez les professionnels, le jeune Steeve Kango, 19 ans, pris de vitesse sur cette action, a tenté de se rattraper en débordant sur son aile droite, mais il a été repris de justesse par l'ex-Barcelonais Oscar Mingueza (28e).

Greif en sauveur

L'OL, sauvé par une bonne sortie de Greif dans les pieds d'Iglesias (33e), expulsé ensuite pour un coup de coude au duel avec Clinton Mata (55e), s'en est ensuite remis quasi-exclusivement au talent d'Endrick pour faire la différence. Il a cependant manqué quelques centimètres au jeune buteur, d'abord d'une frappe sèche du pied gauche venue mourir dans le petit filet extérieur (30e), puis sur un bon centre de Tyler Morton (39e).

Le N.9 lyonnais, obsédé par le but qu'il cherchait depuis plus d'un mois, a tenté le coup à nouveau en deuxième mi-temps, mais ses tentatives ont été repoussées par Radu (52e) puis Matias Vecino (60e). C'est, assez ironiquement, lorsqu'il a décidé de centrer au lieu de tirer que Roman Yaremchuk est passé le plus proche de tromper Radu (76e), alors que Kango avait trouvé le poteau (73e).

Il aura, au final, eu raison d'insister. Car c'est pour faire la différence dans ces moments-là qu'il est venu.