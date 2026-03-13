Du soleil avant l'arrivée de la pluie, jusqu'à 17 degrés attendus à Lyon

C'est une nouvelle belle journée ensoleillée qui attend Lyon et toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 13 mars 2026 avant l'arrivée d'un front pluvieux dans la soirée.

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le soleil est toujours de la partie à Lyon. S'il brillera tout au long de la matinée il se voilera en fin de journée à l'avant d'une perturbation pluvieuse arrivant la nuit prochaine.

Côté températures il fait seulement 1 degré ce vendredi matin mais le mercure grimpera jusqu'à 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs douces et un peu plus hautes que les normales de saison. Avant un weekend qui s'annonce mitigée à Lyon.