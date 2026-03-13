Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

  • par LR

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune avalanches ce vendredi 13 mars 2026.

    Alors que le soleil brillera une nouvelle fois une bonne partie de la journée sur la majeure partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France a placé deux départements en vigilance avalanches. Il s'agit de l'Isère et de la Haute-Savoie.

    La Savoie, habituellement aussi en vigilance, n'est pas concernée cette fois par cette vigilance jaune qui sera valable pour l'ensemble de la journée ce vendredi.

    à lire également
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Au lendemain du chaos, la circulation des trains de nouveau perturbée à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Au lendemain du chaos, la circulation des trains de nouveau perturbée à Lyon 08:12
    Hotel de la Métropole
    Article payant Métropole de Lyon : combien de sièges à pourvoir dans votre circonscription 08:05
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:50
    Endrick arrache un nul mérité pour l'OL face au Celta Vigo en 8e de finale aller 07:32
    Lyon soleil
    Du soleil avant l'arrivée de la pluie, jusqu'à 17 degrés attendus à Lyon 07:12
    d'heure en heure
    Grégory Doucet
    "Les Lyonnais ont envie qu’on leur parle de leur avenir", souligne Grégory Doucet 07:00
    Article payant Métropolitaines 2026 : le portrait de ceux qui veulent présider la Métropole de Lyon 12/03/26
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Article payant Municipales 2026 à Lyon : le portrait des têtes de listes 12/03/26
    Raphaëlle Mizony
    Municipales à Lyon : la candidate du NPA attaque Doucet et Aulas 12/03/26
    Top Chef rend hommage à Paul Bocuse dans un épisode tourné à Collonges-au-Mont-d'Or 12/03/26
    Jean-Michel Aulas
    Article payant Jean-Michel Aulas :  "Je sais construire une ville" 12/03/26
    Grégory Doucet
    Article payant Grégory Doucet :  “Nous avons probablement sous-estimé la nature des réticences des habitants” 12/03/26
    police Lyon
    Un homme kidnappé à Vaulx-en-Velin : il dit avoir été torturé et violé 12/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut