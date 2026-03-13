Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune avalanches ce vendredi 13 mars 2026.

Alors que le soleil brillera une nouvelle fois une bonne partie de la journée sur la majeure partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France a placé deux départements en vigilance avalanches. Il s'agit de l'Isère et de la Haute-Savoie.

La Savoie, habituellement aussi en vigilance, n'est pas concernée cette fois par cette vigilance jaune qui sera valable pour l'ensemble de la journée ce vendredi.