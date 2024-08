La décision de La Poste de fermer le bureau de poste des Terreaux fin août fait face à une forte opposition politique et citoyenne.

La Poste a récemment annoncé la fermeture du bureau de poste des Terreaux à Lyon. Prévue pour le 31 août, cette nouvelle a fait réagir les habitants et élus locaux. En particulier, le Comité des usagers des services publics de la Croix-Rousse s'est mobilisé le 26 juin dernier et a lancé une pétition pour s'opposer à cette décision.

"Cette situation soulève des interrogations"

En effet, trois autres bureaux lyonnais sont concernés par la décision de La Poste. Alors que quatre bureaux ont déjà été fermés dans Lyon. "Cette situation soulève des interrogations quant à la stratégie de l'entreprise", écrit la mairie du 1er arrondissement dans un communiqué. Cette dernière lui reproche notamment de "privilégier la réduction du nombre de bureaux au détriment de l'accessibilité des usagers". Un courrier d'opposition a donc été envoyé à la direction.

De son côté, La Poste justifie les fermetures par la numérisation de ses services. Elle estime également que les bureaux des 2e et 4e arrondissements suffisent à répondre aux besoins des habitants. Un argument que la Ville rejette "car les besoins de proximité restent considérables". D'autant plus que les solutions numériques ne sont pas accessibles à tous et nécessitent un accompagnement. La Ville et le Comité Usagers rappellent donc les Lyonnais à signer la pétition pour demander à la direction de La Poste de revenir sur sa décision.