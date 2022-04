Délibéré lors du Conseil municipal du 27 janvier dernier, le dossier de candidature de Lyon parmi les 100 villes climatiquement neutres d'ici 2030 est retenu par la Commission européenne.

Lyon 2030 est plus que jamais lancé. Avec huit autres villes et métropoles françaises, la capitale des Gaule est sélectionnée dans le programme "100 villes climatiquement neutres", lancé par la Commission européenne. "C'est une très grande fierté", jubile le maire de Lyon, Grégory Doucet dans la cour haute de l'Hôtel de ville jeudi 28 avril. "On est très heureux de pouvoir aujourd'hui lancer cette aventure d'ici à 2030". Il tempère cependant. "La neutralité climatique, c'est un défi exigeant [...] On va avoir besoin de la mobilisation de chacune et chacun", assure l'édile.

Mobilisation d'une centaine d'acteurs

À ses côtés, Sylvain Godinot, adjoint à la Transition écologique qui a piloté le dossier de candidature. "Cela va permettre de redynamiser le réseau local". Par réseau local, l'adjoint à la mairie évoque la centaine de partenaires de la Ville de Lyon "issus de tous les secteurs". Acteurs universitaires, associatifs, ou économiques, tous participent, de près ou de loin, à la sélection de cette candidature par Bruxelles.

L'objectif désormais : déposer "le contrat climatique de la ville", fin 2022. "C'est une échéance courte", analyse l'adjoint à la Transition écologique. Les villes sélectionnées, dont Marseille, Dunkerque ou Angers Métropole font également partie, bénéficieront d'une "assistance de la mission pendant toute la durée du programme, avec des ateliers et échanges réguliers".

Ces collectivités auront un "accès facilité à des fonds européens", assure Sylvain Godinot sans pouvoir donner de chiffres précis.

En juin prochain, Sylvain Godinot et Grégory Doucet se rendront à Bruxelles pour discuter et échanger avec les dirigeants des 99 autres villes lauréates.

Lyon, touchée par le réchauffement climatique

"Lyon fait partie des villes les plus touchées par le réchauffement climatique. Le territoire produit 5 millions de tonnes de CO2 par an. La Ville de Lyon en tant que collectivité en produit 91 000 tonnes", alertait déjà un communiqué.

Une candidature qui "a vocation à fédérer ces attentes et initiatives du territoire, à fixer un cap commun pour agir concrètement". Par ailleurs, plusieurs axes majeurs ont permis à la Ville de Lyon de faire partie de ces 100 villes européennes climatiquement neutres :

Une transition dans la justice sociale ;

Des investissements et achats publics exemplaires ;

Les mobilités durables : ville marchable, projet rive droite, piétonisations, ville 30, développer le fret ferroviaire et les voies d’eau, travailler la logistique du dernier kilomètre… ;

La production et la consommation responsable.

Une ville neutre pour le climat et... intelligente

"Les villes représentent 3 % de la surface de la terre et produisent plus de 70 % des émissions de gaz à effet de serre. Dans trente ans, en Europe, 8 habitants sur 10 vivront dans des zones urbaines : dès aujourd’hui, il nous faut construire la ville de demain. Pour cela, nous devons ouvrir la voie de la sobriété dans l’utilisation des ressources, développer des solutions pour améliorer la santé globale et réduire l’impact des activités humaines sur le climat, mais aussi accorder une plus grande importance à la qualité des lieux de vie et de travail, repenser la mobilité quotidienne, reconfigurer les espaces publics pour qu’ils soient propices aux échanges, renouveler notre démocratie en impliquant les citoyens dans les projets. A Lyon, nous bâtissons un nouveau modèle urbain", soulignait déjà Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon en déplacement à Cannes deux jours à la mi-mars.

