Saint-Étienne prend la lumière pendant le festival numérique des Pléiades

Le festival des arts numériques de Saint-Étienne débute ce mardi 9 novembre. Pendant six jours, une quarantaine de lieux de la ville vont accueillir des oeuvres numériques, qu’elles soient visuelles, sonores ou même holographiques.

Pendant six jours, du 9 au 14 novembre, Saint-Étienne va se transformer sous la patte d’une trentaine d’artistes spécialisés dans les créations numériques. Pour leur deuxième édition, les Pléaides vont investir une quarantaine de lieux de la ville. Des oeuvres seront visibles dans les commerces du centre-ville, dans les établissements culturels, mais aussi sur certaines places et monuments de Saint-Étienne.

Au total, quatre parcours seront proposés aux visiteurs, qui pourront découvrir différents arts numériques, comme le mapping vidéo, la réalité augmentée, des installations audiovisuelles holographiques ou encore oeuvres sonores et interactives. Les différentes déambulations les entraîneront des places Roannelle et Boivin, au square Massenet ou encore à la Bourse du travail, en passant par l'église Sainte-Marie, la chapelle de la Charité, le Planétarium, la Comète.

Le kiosque de la place Jean-Jaurès se transforme

Il ne faudra pas manquer de faire un tour par la place Jean-Jaurès, où, du 10 au 14 novembre, le kiosque à musique sera transformé en véritable oeuvre de lumière et de son. Annoncée comme un coup de coeur par les organisateurs, cette animation doit mêler ombres et couleurs pour "offrir de multiples perspectives, depuis l’intérieur comme de l’extérieur" du kiosque, avec lequel les visiteurs seront invités à interagir. Ces six jours de fête seront également l’occasion de découvrir l’abri anti-aérien de la place Villeboeuf, ouvert exceptionnellement, qui accueillera une installation sonore, pensée par Le Son des choses.

Vous n'allez pas le reconnaître ! Le kiosque à musique de la place Jean-Jaurès se métamorphose pour accueillir le festival Pléiades ! Programme et infos : https://t.co/aAtMvy6ggn pic.twitter.com/Mq2TJYCxjL — Ville Saint-Étienne (@saint_etienne_) November 5, 2021

Le festival s’ouvre ce mardi à 17h30 par la projection d’un film, "à vivre comme une expérience psychédélique immersive", avant de se poursuivre dès demain dans les rues de la ville. Toutes les informations sur les visites et les parcours sont à retrouver ici.