Rugby : cinq Lyonnais du LOU sont appelés en XV de France

Parmi les 42 joueurs choisis en équipe de France pour la préparation du Tournoi des six nations, cinq jouent au LOU.

La Fédération française de rugby a annoncé mardi 18 janvier les 42 joueurs sélectionnés par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des six nations. Parmi eux, on retrouve cinq joueurs du LOU : Demba Bamba, Romain Taofifenua, Dylan Cretin et Baptiste Couilloud et Léo Berdeu. Pour ce dernier, il s'agit de sa première sélection.

Les cinq Lyonnais iront en stage à Aubagne, dimanche 23 janvier pour leur préparation. Leur premier match du Tournoi des six nations se tiendra à Paris et aura lieu le dimanche 6 février contre l’Italie.