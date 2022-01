Covid-19 à Lyon : les services de réanimation restent très saturés aux HCL

Les hospices civils de Lyon ont publié leur bilan hebdomadaire de l'épidémie de covid-19 dans leurs hôpitaux. Près de 95 % des lits en réanimation sont occupés le 18 janvier.

Si l'épidémie de covid-19 pourrait être en train d'atteindre son pic, elle reste très importante dans le Rhône. Avec plus de 4000 de taux d'incidence, il est le département de France Métropolitaine avec le taux d'incidence le plus élevé. Dans les Hospices civiles de Lyon, 400 personnes sont actuellement hospitalisées et atteintes par le covid-19.

Parmi elles, 79 sont en service de réanimation et présentent des formes graves de la maladie. Ils représentent près de 50 % des patients en réanimation. Ainsi, le service est occupé à 95 %, quelques points de moins que la semaine précédente.

Pour autant, la situation dans les hôpitaux de la région est "critique", alerte Jean-Yves Grall, le directeur de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Il est venu sur le plateau de Lyon Capitale, mardi 11 janvier, pour analyser la 5ème vague du Covid-19.



Dans les hospices civils de Lyon, 53 % des patients en réanimation sont positifs au covid-19 (11 janvier)