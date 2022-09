Royal de Luxe : les deux chiens géants ont déboulé dans les rues de Villeurbanne

Bull Machin, cigare au bec et bandeau sur l’oeil, sur le cours Émile Zola à Villeurbanne. Crédits : Nolwenn Jaumouillé

Vendredi matin, la première représentation villeurbannaise du spectacle qui met en scène "Bull Machine" et "Xolo" s'est tenue en présence de la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak.

C'est aux alentours de 10h30 ce matin qu'un grand chien noir aztèque baptisé Xolo s'est réveillé sur le parvis de l'hôtel de ville de Villeurbanne. Face à un parterre de curieux et à la ministre de la Culture venue assister au spectacle de la compagnie Royale de Luxe, l'animal mécanique a paresseusement déplié ses pattes et dressé ses oreilles sous une pluie de fausse neige.

Quelques minutes plus tard à Charpennes, un énorme bouledogue baveux dont l'histoire dit qu'il est villeurbannais ouvrait l'oeil à son tour. Pendant une heure et demie, les deux bêtes ont déambulé entre la mairie, la station Charpennes et le métro Gratte-Ciel au milieu d'une foule ébahie. Venus pour l'occasion ou admirant du seuil de leurs boutiques, les Villeurbannais ont pu contempler cette impressionnante machinerie se mouvoir, chaque fois sous l'action d'une quinzaine de manipulateurs.

Tandis que l'un donnait les ordres, les autres s'exécutaient, tirant sur chacun sur une corde pour faire avancer l'animal, le faire tourner à droite, à gauche, lui faire frétiller la queue, tendre l'oreille, tirer une langue blanche de bave, rouler des yeux ou même cracher sur le public.

À aucun moment les deux canins ne se sont croisés, chacun évoluant avec son public. Même si, soyons honnêtes, la bouille de Bull Machin, tantôt fumant un cigare affublé d'un masque sur l'oeil, tantôt crachant avec nonchalance sur le public, a incontestablement emporté le coeur de la majorité des Villeurbannais.

Laure est venue de Marseille voir sa mère Marie-Pascale, qui vit à Lyon. "Je ne savais pas trop à quoi m'attendre mais je suis très impressionnée, notamment par l'expressivité des visages, c'est incroyable". Sa fille, qui connaissait déjà la compagnie, adore les machines et a apprécié la représentation mais se dit un peu déçue par la dimension des chiens. "J'ai trouvé ça presque un peu petit, par rapport à d'autres spectacles qu'ils ont pu faire avec des géants". Si l'enthousiasme domine chez les Villeurbannais, le spectacle n'est pas au goût de tout le monde. Comme cette passante qui a trouvé le show "moche, si moche", lançant à son amie qu'elle n'a "rien loupé".