La SPA de Lyon porte plainte pour "cruauté" après la mort de trois chiens

La découverte de trois cadavres de chiens en l’espace d’un mois dans la Métropole de Lyon a poussé la SPA à porter plainte contre leurs propriétaires pour "sévices graves et acte de cruauté".

Les photos partagées par la SPA de Lyon pour alerter sur la mort de trois chiens dont les cadavres ont été retrouvés dans la nature par des policiers de Rillieux-la-Pape, Saint-Genis-Laval et Vaulx-en-Velin ont de quoi soulever le coeur. Calciné pour le premier, semi-enterré avec sa muselière pour le second après une hémorragie interne et étranglé pour le dernier, les trois animaux ont été découverts en l’espace d’un mois.

Une chienne étranglée par son maître

Le décès de l’un des chiens, dont les ossements ont été retrouvés au mois de mars par des jeunes d’une MJC, remonterait à plus d’un an d’après la SPA. Une enquête menée par les services de la SPA de Lyon a notamment permis de retrouver le propriétaire de l’un des trois animaux de compagnie, une femelle American Staffordshire Terrier. Selon l’association, celui-ci aurait "reconnu avoir étranglé sa chienne en serrant son collier" avant de se débarrasser du corps.

La SPA a annoncé déposer plainte contre les propriétaires des trois chiens pour "sévices graves et acte de cruauté", et "jet en tout lieu de cadavre d’animal ou matière animale". Des investigations sont encore en cours pour "lever officiellement le voile sur les circonstances obscures" du décès des deux American Staffordshire Terrier de 4 ans et 18 mois et d’une femelle Cane Corso d’environ 8 ans.

L’association rappelle aussi qu’en cas de décès de votre animal de compagnie, il est recommandé de confier sa dépouille à un vétérinaire. La jeter dans la nature, un égout ou une poubelle est considéré comme un délit, passible d’une amende de 3 750 euros.