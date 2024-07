C'est le jour J. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront officiellement lancés vendredi 26 juillet au terme d'une cérémonie d'ouverture attendue par le monde entier. Au cours de la quinzaine olympique plusieurs sportifs lyonnais seront à suivre. De Mélina Robert Michon à Hugo Boucheron en passant par Aurélien Giraud ou Alexandre Lacazette, tour d'horizon des Lyonnaises et des Lyonnais à suivre pour ces JO de Paris 2024.

Mélina Robert Michon

C'est probablement l'athlète lyonnaise la plus reconnue aujourd'hui en France. Et ce n'est pas pour rien si Mélina Robert Michon a été désignée porte drapeau, aux côtés du nageur Florent Manaudou, natif de Lyon, de la délégation française pour la cérémonie d'ouverture que le monde entier attend ce vendredi. L'athlète de 45 ans licenciée au Lyon athlétisme participe à Paris à ses septièmes olympiades consécutives. Présente à Sydney, Athènes, Pékin, Londres, Rio et Tokyo, la lanceuse de disque espère décrocher une deuxième médaille olympique après l'argent de Rio. Mais pour cela, Robert Michon qui participe peut être à ses derniers Jeux Olympiques, va devoir créer l'exploit. Rendez-vous est pris le 2 août prochain au stade de France.

Aurélien Giraud

Le Lyonnais Aurélien Giraud ne pense qu'à l'or. Seulement 6e à Tokyo en 2021, le skateur a affiché son ambition pour ces Jeux à la maison. Champion du monde en 2022, le Lyonnais de 26 ans a remporté cette année la Street League Skateboarding à Paris. Le sportif originaire de Bron et membre de l'ADRSB-Skatepark de Lyon semble actuellement au sommet de son art. De bon augure pour la délégation française à quelques heures du début des épreuves de skateboard-street le samedi 27 juillet au parc urbain de la Concorde.

Hugo Boucheron et Matthieu Androdias

C'est un duo qui avait été couronné d'or il y a trois ans à Tokyo. Les deux champions en titre défendront, à domicile, leur titre en aviron deux de couple. Assez expérimentés, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias participent respectivement à leur deuxième et troisième olympiades. Sixième à Rio puis sur le toit de l'Olympe en 2021, les deux hommes sont également double champions du monde en titre et figurent parmi les plus belles chances de médailles cet été à Paris. Ils débuteront la défense de leur titre le samedi 27 juillet.

Estelle Mossely

Huit ans après, la boxeuse lyonnaise de 31 ans va vivre une deuxième expérience olympique. La licenciée du Lyon Boxing United espère revivre un parcours aussi beau qu'à Rio en 2016 lorsqu'elle avait décroché la médaille d'or. Absente en 2021 à Tokyo pour se consacrer à sa vie de famille, Estelle Mossely rêve du doublé olympique à Paris. La Lyonnaise qui combat dans la catégorie des -60 kilos débutera sa compétition le samedi 27 juillet à 21h20.

Alexandre Lacazette et Wendie Renard

Si le football masculin n'a jamais eu une place très importante aux Jeux Olympiques, cette année, les Bleus sont emmenés par un lyonnais pure souche. Alexandre Lacazette, capitaine de l'OL, a été désigné capitaine de la sélection olympique par Thierry Henry. L'attaquant lyonnais sera à suivre tout au long de la compétition. Il a d'ailleurs magistralement montré la voix à ses coéquipiers lors du match d'ouverture face aux Etats-Unis. Accompagné d'un autre lyonnais, Rayan Cherki, Lacazette espère ramener, avec l'équipe de France, une médaille d'or pour la première fois depuis les JO de Los Angeles en 1984.

Si dans l'équipe de France masculine deux lyonnais figurent dans le groupe bleu, chez les féminines, elles sont encore plus nombreuses. De Wendie Renard à Selma Bacha en passant par Eugénie Le Sommer ou Delphine Cascarino, le groupe d'Hervé Renard regorge de talents lyonnais. Les Bleues, qui ont débuté leur campagne jeudi soir par une victoire obtenue face à la Colombie, à Lyon, tenteront de décrocher la première médaille de l'histoire du football féminin français aux Jeux.

Et aussi

En escrime, Manon Brunet, originaire de Rillieux-la-Pape, médaillée de bronze à Tokyo, et Auriane Mallo-Breton espèrent participer à la moisson de médailles des Bleus. La Lyonnaise Caroline Garcia sera également à suivre du côté de la Porte d'Auteuil durant ces Jeux Olympiques. Elle sera opposée au premier tour du tournoi féminin à la Roumaine Jaqueline Cristian et pourrait rencontrer Naomi Osaka dès le deuxième tour. A noter que Garcia sera associée à Diane Parry en double à Paris.

Enfin, Jules Bouyer en plongeon, Aline Chamereau en beach-volley ou encore Ming Gherardi Van Eijken en gymnastique artistique sont d'autres athlètes de la région lyonnaise engagés pour ces Jeux de Paris 2024.