Tout savoir sur les Jeux Olympiques à Lyon

Les Jeux Olympiques débutent le 24 juillet, ici à Lyon, avec 11 matchs de football sur la quinzaine. 5 affiches masculines et 6 affiches féminines, Toutes les rencontres sont programmées au Groupama Stadium, QG de l'Olympique Lyonnais. Bonne nouvelle, il reste des places, même pour les confrontations les plus remarquables.

Match d'ouverture : 24/07 - Irak vs Ukraine - 19h - (H)

C'est l'une des affiches de la première journée. Irak vs Ukraine, deuxième match du groupe B chez les hommes. (Irak, Ukraine, Argentine, Maroc). Le coup d'envoi sera donné à 19 heures au Groupama Stadium. Match de phase éliminatoire. Billet dès 15 euros.

25/07 - France vs Colombie - 21h - (F)

C'est le premier match des Bleues dans cette compétition. Les joueuses de l'équipe de France affronte la Colombie dans le groupe A (France, Colombie, Canada, Nouvelle-Zélande). Coup d'envoi à 21 heures au Groupama Stadium. Match de phase éliminatoire. Billet dès 15 euros.

27/07 - Argentine vs Irak - 15h - (H)

Premier des deux matchs de l'Argentine à Lyon, pour les phases éliminatoire. Rencontre du groupe B (Irak, Ukraine, Argentine, Maroc). Coup d'envoi à 15h au Groupama Stadium. Billet dès 15 euros.

28/07 - Nouvelle-Zélande vs Colombie - 17h - (F)

Match de football féminin. Deuxième tour du groupe A où on retrouve nos Françaises. Coup d'envoi à 17h au Groupama Stadium. Billet dès 15 euros.

30/07 - Ukraine vs Argentine - 17h - (H)

Une belle affiche de ces phases de poule. Cette rencontre du groupe B pourrait être particulièrement disputée. Coup d'envoi 17h au Groupama Stadium. Billet dès 15 euros.

31/07 - France vs Nouvelle-Zélande - 21h - (F)

Deuxième match pour nos Bleues au Groupama Stadium. Une très belle rencontre qui promet du spectacle dans une ambiance de folie. Coup d'envoi à 21 heures. Billet dès 15 euros.

02/08 - QUART DE FINALE HOMME - 17h - 1D vs 2C

Chez les hommes, le premier du groupe D (Mali, Israël, Japon, Paraguay) rencontre le second du groupe C (Ouzbékistan, Espagne, Rep. Dominicaine, Egypte). Rencontre à 17 heures au Groupama Stadium. Billet dès 15 euros.

03/08 - QUART DE FINALE FEMME - 17h - 1C vs 3A

Début des quarts de finale chez les femmes. La phase à élimination direct commence avec la première équipe du groupe C (Espagne - Japon - Nigéria - Brésil), face à la troisième du groupe A ( France , Colombie, Canada, Nouvelle-Zélande). Coup d'envoi à 17 heures. Billet dès 15 euros.

05/08 - DEMI FINALE HOMME - 21h

Deux des quatre dernières équipes masculine encore en lice se retrouvent pour une demi-finale au Groupama Stadium. Peut-être l'occasion de voir jouer nos bleus. Coup d'envoie à 21 heures. Billet dès 50 euros.

06/08 - DEMI FINALE FEMME - 17h

Idem pour les féminines qui rentre dans le carré finale. Là encore avec la possibilité d'y retrouver les joueuses de l'équipe de France. Coup d'envoi 17 heures au Groupama Stadium. Lien Billet dès 50 euros.

09/08 - Médaille de Bronze Femme - 15h

Un match pour une médaille. Le bronze du football féminin se dispute au Groupama Stadium. Match très important à suivre dès 15 heures. Billet dès 35 euros.

Rappel du dispositif de sécurité XXL des JO à Lyon

Lyon et son Groupama Stadium sont des habitués des grands évènements. Après la coupe du monde de rugby et les concerts de Taylor Swift, le stade de Décines reçoit les Jeux Olympiques 2024. Pour que tous les matchs se jouent dans de bonnes conditions, un important dispositif de sécurité est mis en place.

De 600 à 1000 policiers et gendarmes déployés

En plus des forces de l'ordre présente sur la Métropole, l'Etat déploie 600 à 1000 gendarmes et policiers sur Lyon. Une équipe de lutte contre les attaques de drones est aussi sur place. Le RAID, le GIGN et la BRI reste prêt à intervenir.

450 sapeurs-pompiers sur place

250 pompiers sont déjà présent pour l'activité courante de la zone. Ils seront accompagnés par 200 autres sapeurs-pompiers venus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

40 policiers étrangers

Comme pour la capitale, des policiers de l'étrangers viennent prêter main forte aux forces française. Ils arrivent d'Espagne, d'Autriche, des Pays-Bas, de République Tchèque, d'Allemagne, du Portugal, de la Slovénie et de la Hongrie.

Sentinelles et sécurité privés

L'Etat a augmenté les forces de l'opération sentinelles et plus de 700 agents de sécurité privés sont engagés. 2 900 bénévoles seront eux aussi présent sur Lyon pour participer et aider à la fête.