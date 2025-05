Si aucune réouverture n'est prévue pour les automobilistes, le pont de Condrieu devrait prochainement de nouveau ouvrir aux piétons et modes doux.

Depuis mardi 6 mai, le pont reliant les Roches-de-Condrieu (Isère) et Condrieu (Rhône) est fermé à la circulation, en raison d'un seuil de risque trop important. Dans un communiqué, les départements du Rhône et de l'Isère annoncent que les opérations de bridage des faisceaux de câbles ont débuté ce mardi et se poursuivront jusqu'au mercredi 14 mai.

Cette opération, qui doit permettre l'amélioration de la sécurité du pont, se traduit par la mise en place de 40 sangles entourant chaque faisceau de câbles. À l'issue de celle-ci et dès la fin de semaine, l'accès aux piétons et modes doux pourrait être rouvert, après avis d'expert, précisent les départements. La date de réouverture pour les modes lourds n'est pas encore connue.

En attendant, les usagers sont invités à emprunter la RD 386, RD 1086 et RD7, puis RD 37B et RD 4 dans le sens nord-sud. Il faudra rouler sur la RD 4 et RD 4G, puis RD 45e et RD 386 dans le sens inverse.