Vers un quartier lyonnais plus mixte et apaisé : à Mermoz, les travaux se poursuivent

Situé dans le 8e arrondissement, le sud du quartier de Mermoz subit actuellement d'importantes transformations. A terme, plusieurs espaces, équipements publics et nouveaux logements devraient voir le jour au sein du quartier.

"Mermoz ne sera plus un quartier de périphérie mais un quartier de destination" a lancé le maire de Lyon Grégory Doucet mardi 13 mai, en marge d'une visite sur l'avancée des travaux dans le 8e arrondissement. En 2014, l'ANRU (agence nationale pour la rénovation urbaine) a retenu le quartier de Mermoz-Sud comme priorité régionale du programme de renouvellement urbain. Signé en 2020, le projet vise à donner une nouvelle image au secteur sud de Mermoz. L'objectif : faire de Mermoz "un quartier à vivre, où l'on y trouve des services et des espaces publics, des logements et des commerces", précise le maire.

Répartie sur quatorze hectares, la zone concernée est délimitée par l'avenue Jean Mermoz au nord, le boulevard Pinel à l'est, l'avenue Général Frère au sud, la rue de la Moselle et une bande d'habitat pavillonnaire à l'ouest. Le coût total de l'opération financée par la Ville de Lyon, la Métropole et Grand Lyon Habitat s'élève à 150 millions d'euros.

"Faire en sorte que le quartier puisse être plus mixte"

Le maire de Lyon l'affirme, l'un des premiers objectifs du projet est de "faire en sorte que le quartier puisse être plus mixte."Actuellement, le secteur Mermoz Sud se compose uniquement de logements sociaux. Au terme du projet, le choix pour se loger devrait être plus diversifié avec 1200 logements, dont 50% sociaux. Afin de diversifier l'habitat dans le quartier, des logements en accession ou accession sociale seront mixés à des logements sociaux, à la propriété et aux locations libres.

Pour cela, 450 à 500 logements sociaux seront réhabilités et 400 logements seront démolis. A terme, deux opérations de constructions neuves seront réalisées dans le quartier : l'îlot Pinel composé de 65 logements locatifs libres, et l'îlot Latarjet qui accueillera plusieurs types de logements et de commerces.

De nouveaux équipements publics

Mais comme le souligne la préfète de région, Fabienne Buccio, "agir pour l'équité, c'est aussi créer des conditions d'émancipation." C'est pourquoi la Ville de Lyon a décidé de créer de nouveaux espaces publics. Parmi ces projets : la construction d'un tout nouveau pôle social, sportif et culturel de 2750 m2. Avec une livraison prévue en 2027, ce dernier accueillera une salle de spectacle, un studio d'enregistrement, un gymnase, une salle de danse, ou encore un dojo.

Un nouveau groupe scolaire sera également construit, tandis l'ancienne école Olympe de Gouges subira plusieurs travaux de rénovation et de construction. Le tout nouveau groupe scolaire nommé Louis Pasteur accueillera seize classes dès la rentrée 2027. En ses murs se trouveront : une salle de sport couverte, un terrain extérieur, des salles d'activités communes et un restaurant scolaire. L'ancienne école Olympe de Gouge sera quant à elle repensée pour un début de travaux estimé fin 2027.

Groupe Scolaire Pasteur, CRR architectures Mimesis

Aménagements d'espaces publics

Afin d'offrir aux habitants un "environnement sûr, lisible et accessible", comme le souligne la préfète de région, les espaces publics seront également transformés. En plus des 500 arbres plantés, un jardin verra le jour derrière l'actuel centre social. Une promenade sous les arbres se dessinera sur le mail Narvik, tandis que la place Latarjet émergera au coeur du quartier.

Enfin, alors que de nombreux habitants se plaignent d'un "quartier de transit et de stationnement", plusieurs rues seront apaisées. Afin de limiter un trafic automobile important, les sens de circulations seront réorganisés avec la mise en place de voies à sens unique. Une limitation de vitesse à 20km/h sera également instaurée dans certaines zones.

Si la préfète de région a félicité ce projet, cette dernière a tenue à avertir les élus : "Attention aux échéances données, nous ne devons pas retarder les projets dont les délais sont contraints."