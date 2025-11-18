Les routes électriques, bientôt une réalité en Haute-Savoie ?

Le projet eRoadMontBlanc passe la seconde. Après des essais sur la piste expérimentale de Transpolis, cap sur la RN205.

Les camions électriques n'auront bientôt plus besoin de s'arrêter aux bornes électriques. C'est du moins ce qu'espère le projet porté par Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB), en consortium avec l’Université Gustave Eiffel, Alstom, Pronergy et Greenmot. Ce dernier est financé par l’État français dans le cadre de France 2030 et par l’Union européenne dans le cadre du plan France Relance. Il vise à expérimenter une solution concrète dans la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc pour une décarbonation massive du transport routier grâce à la route électrique.

Tout repose sur le système APS (Alimentation Par le Sol), développé par Alstom pour le tramway il y a plus de 20 ans, désormais adapté à un usage routier. Une piste d’alimentation électrique permet la captation du courant sous le véhicule grâce à une installation dédiée de patins en contact avec la route. Ce dispositif rendrait possible l'alimentation et la recharge des véhicules... pendant qu’ils roulent, sans nécessiter d'arrêt. eRoadMontBlanc ambitionne ainsi de faire émerger ce système de route électrique en France, voire en Europe, à l’horizon 2030.

Des essais aux portes du tunnel du Mont-Blanc prévus en 2027

La première phase du projet a eu lieu le 21 octobre. Elle consistait à tester, dans différentes configurations, l'efficacité, la robustesse et la compatibilité du démonstrateur sur la piste expérimentale du site de Transpolis, longue de 420 mètres. Il s'agit d'une première dans un contexte routier, et le test a été un franc succès, malgré des conditions météorologiques dégradées. Une avancée majeure vers la décarbonation du transport routier. "[...] La technologie APS, déjà éprouvée dans le ferroviaire, peut alimenter un véhicule en mouvement sur route", se réjouit Alstom.

La prochaine étape ? Transporter l'expérimentation sur le réseau d'ATMB, avec des essais grandeur nature sur un kilomètre de la RN205 au pied du Mont Blanc. Cette seconde phase est prévue pour 2027.