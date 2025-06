Rhône : un nouveau Burger King ouvre ses portes ce jeudi à Meyzieu 

L’enseigne Burger King ouvre ce jeudi 5 juin un nouveau restaurant à Meyzieu comptant pas moins de 174 places dont 38 en terrasse.

Burger King poursuit son implantation sur le territoire. La chaîne de fast-food ouvre en effet un tout nouveau restaurant ce jeudi 5 juin à Meyzieu, dans un espace intégré à l’Hôtel 3 étoiles des Lumières. Ce dernier comptera 174 places, dont 38 en terrasse. Les amateurs de Whopper pourront profiter d’un temps convivial à deux pas du Groupama Stadium.

"Je suis très heureux de l’aboutissement de ce projet et de l’ouverture ce premier BK dans la ville de Meyzieu. Nous avons embauché de nombreux employés issus de la ville et des communes alentour qui ont tous la flamme ! Toutes les équipes et moi-même avons hâte de vous accueillir dans cette superbe aventure à Meyzieu", se félicite Stéphane Lecocq, franchisé Burger King Meyzieu.

