L'enseigne KFC ouvrira officiellement un nouveau restaurant à Lyon, au sein de la gare Part-Dieu, ce mardi 27 mai.

Inaugurée il y a plus d'un mois, la partie basse de la place Béraudier à la gare Part-Dieu de Lyon accueillera dès mardi 27 mai les premiers clients de l'enseigne de fast-food KFC. L'établissement sera dirigé par Majid Asloune et offrira 40 places assises : 15 en intérieur et 25 en terrasse.

Ce restaurant est le 12e du département du Rhône, le 36e de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À Lyon, on en trouve notamment rue de la République et dans le centre commercial de Confluence. 35 emplois ont été créés par cette future ouverture. Ce fast-food spécialisé dans les recettes à base de poulet sera ouvert du lundi au dimanche, entre 11 et 23 heures.

Lire aussi : On a testé les bowls et smoothies aux "supers-aliments" de Tropicool Lyon