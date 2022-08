En juin dernier, l’élection d’Alexandre Vincendet (LR) aux législatives dans la 7e circonscription du Rhône avait été contestée par deux recours devant le Conseil constitutionnel. Les sages ont décidé de les rejeter. Explications.

Vainqueur de la 7e circonscription du Rhône le 19 juin lors du second tour des élections législatives, le député LR Alexandre Vincendet avait vu son élection être contestée plusieurs jours après devant le Conseil constitutionnel. Deux recours émanant de trois personnes avaient été enregistrés le 29 juin et le 1er juillet à l’encontre du maire de Rillieux-la-Pape.

Le premier recours provenait de Nordine Gasmi, un candidat DIVers, éliminé au 1er tour dans la 7e circonscription après avoir récolté 1,93% des suffrages, soit 539 voix. Cet élu d’opposition de la commune de Vaulx-en-Velin accusait Alexandre Vincendet d’avoir "financé la réalisation d'un sondage avec les deniers de la commune dont il est maire". Des faits, "à les supposer établis", que le Conseil constitutionnel à jugé, le 29 juillet, "insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin". À ce titre la demande de M. Gasmi a été rejeté comme inscrit au Journal officiel du 2 août.

Un recours recu trop tard

Le deuxième recours, déposé par Elise Sabin, une élue d’opposition de Rillieux, et Cyril Radix, un membre de La France Insoumise de Bron, deux soutiens d’Abdelkader Lahmar, le candidat de la Nupes battu de 1 907 voix par Alexandre Vincendet au second tour, a été rejeté, le 29 juillet également, car jugé "irrecevable". En effet, l’élection de M. Vincendet ayant été proclamée le 20 juin, les plaignants avaient 10 jours, soit jusqu’au 30 juin pour déposer leur requête, celle-ci ayant été reçue le 1er juillet par le Conseil constitutionnel elle n’était d’ores et déjà plus recevable au regard de la loi.

