Rhône : les pompiers ont reçu 750 appels suite aux orages de mercredi

Ce mercredi soir, le Rhône a été le théâtre d'un épisode orageux court mais intense. Les pompiers ont reçu 750 appels, notamment sur Lyon Nord et Est.

Le SDMIS (service départemental et métropolitain d’incendie et de secours) a eu du travail ce mercredi. Entre 19 et 21 heures, la Métropole de Lyon a été victime d'un violent orage, provoquant notamment le détachement de plusieurs m3 de terre dans le quartier de la Croix-Rousse, a indiqué le maire du 4e arrondissement, Rémi Zinck.

#Lyon4 Suite aux fortes pluies, plusieurs m³ de terre se sont détachés de la balme passage Nièpce et se sont répendus quai Gillet.

Les services sont à l'œuvre pour dégager la terre et sécurisé les lieux. Aucun blessé. pic.twitter.com/qCyuyVcgCE — rémi zinck (@RemiZinck) June 24, 2021

Au total, les pompiers ont reçu 750 appels, pour 150 interventions, a affirmé au Progrès le commandant Christophe Serre du SDMIS. Ces derniers venaient essentiellement de Lyon Nord et Est, notamment de Caluire, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin.

Pour rappel, le Rhône est toujours placé en vigilance jaune orages par Météo France ce jeudi, et ce jusqu'à 16h.

