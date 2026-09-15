Rhône : le taux d’emploi des personnes en situation de handicap progresse dans la fonction publique

Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap continue de progresser dans le Rhône. @Pexels

Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap atteint 7,44 % dans la fonction publique au sein du département du Rhône, confirmant une progression.

La fonction publique d’Auvergne-Rhône-Alpes a progressé en matière d’emploi des personnes en situation de handicap entre 2024 et 2025. Selon les derniers chiffres dévoilés par le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), le taux d’emploi direct atteint 6,84 % dans la région en 2025, contre 6,40 % un an plus tôt.

L’Auvergne-Rhône-Alpes se situe au-dessus de la moyenne nationale, établie à 6,36 % en 2025. Et cela va même plus loin, puisque les douze départements de la région atteignent ou dépassent le seuil légal de 6 %.

Le Rhône, deuxième au rang régional

Avec 7,44 %, le département du Rhône affiche le deuxième taux d’emploi de personnes en situation de handicap le plus élevé de la région, juste derrière la Haute-Loire avec 7,79 %, mais devant la Loire avec 7,21 %. C’est la fonction publique territoriale qui affiche le taux le plus élevé en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 7,81 %, contre 5,16 % dans la fonction publique d’État et 5,82 % dans la fonction publique hospitalière. Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) s’établit désormais à 24 018 personnes dans la région, contre 22 097 en 2024.

Cette progression s’accompagne également d’une hausse des recrutements. 4 062 recrutements de personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi ont été réalisés en 2025, contre 3 931 l’année précédente. Pour le FIPHFP, "ces résultats traduisent une progression continue de l'emploi des personnes en situation de handicap et une structuration croissante des politiques handicap des employeurs publics en région".

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