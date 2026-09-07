Emirates recrute à Lyon : une journée portes ouvertes le 18 septembre

La compagnie aérienne Emirates organise une journée de recrutement à Lyon le 18 septembre pour renforcer ses équipages.

La compagnie aérienne Emirates organise une journée portes ouvertes à Lyon le 18 septembre. Les candidats intéressés par un poste au sein de son personnel de cabine pourront se rendre au Crowne Plaza Lyon Cité Internationale, quai Charles-de-Gaulle.

Cette journée s'inscrit dans une campagne de recrutement menée dans cinq villes françaises en septembre, également à Cannes, Paris, Nantes et Toulouse. Emirates recherche notamment des candidats capables d'assurer l'accueil et la sécurité des passagers. Les personnes retenues bénéficieront d'une formation au centre d'entraînement de la compagnie à Dubaï.

Le personnel de cabine compte plus de 151 nationalités. Emirates indique proposer un salaire compétitif, un logement de fonction, une prise en charge du transport entre le domicile et le lieu de travail ainsi qu'une couverture médicale. À Lyon, la compagnie assure actuellement un vol quotidien en Airbus A350 vers Dubaï.