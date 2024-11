Avec la mise en place de son plan de viabilité hivernale depuis le 4 novembre dernier, le Département du Rhône renforce sa vigilance, avec le soutien du PC Rhône déplacements, installé au sein de la caserne du SDMIS à Lyon.

A 8h30, le téléphone retentit chaque matin au 17, rue Rabelais, dans le 3e arrondissement de Lyon. Depuis le 4 novembre 2024 et jusqu'au 10 mars 2025, un agent du PC Rhône déplacements, située au 6e étage du site état-major du SDMIS, les patrouilleurs et les cadres d'astreinte réalisent un briefing avec un prévisionniste de Météo France. Ce temps d'échange autour des prévisions météo est imposé par la mise en place du plan de viabilité hivernale du Département du Rhône, sur cette période de cinq mois.

Ainsi, quelques rituels s'imposent pour maintenir le réseau routier départemental praticable. Et ce, même quand la météo est clémente. Ce rendez-vous annuel permet aussi et surtout d'anticiper les éventuelles intempéries ou chutes de neige. "Les chutes de neige sans prévision, ça n'arrive plus. Mais l'intensité reste difficile à mesurer", ajoute Olivier Rodet, responsable du PC. Pour les prévenir au mieux, 18 stations météo sont déployées par le Département sur l'ensemble de son territoire.

Une soixantaine d'engins et 250 agents mobilisables

Créé en mars 2012, le PC Rhône déplacements assure la coordination de ce plan de viabilité hivernale et met à disposition des territoires les informations nécessaires aux prises de décisions. Son objectif, "faire en sorte que les voiries soient praticables dès le matin, à l'aube", partage le président du Département du Rhône, Christophe Guilloteau. Pour y parvenir, le dispositif prévoit un renforcement des moyens matériels et humains. 59 camions équipés de lames et de saleuses, trois camions de déneigement et 16 autres engins privés sont à disposition. "95 % des engins appartiennent au Département. Le reste est sous-traité ou réquisitionné", précise Christophe Guilloteau. 250 agents sont aussi mobilisables, dont une centaine en alerte 24h/24h durant cette période.

Cécile Basset, directrice du PC Rhône déplacements, et le président du Département, aux côtés d'un sapeur-pompier du SDMIS. (@NB)

En cas de fortes perturbations, notamment de routes enneigées, le dispositif met en place une certaine hiérarchie des axes. En fonction de leur flux et de leur importance, ils sont classés prioritaires ou non pour une intervention des agents. Il existe cinq niveaux de priorité. C'est donc la plateforme PC Rhône déplacements, dirigée par Cécile Basset, qui coordonne les différentes actions.

Relayer les prévisions météorologiques

L'effectif départemental est aussi important dans le relai de l'information lors de cette période de viabilité hivernale. Tous les matins, à 6h30, un agent est chargé de transmettre un bilan de l'état actuel des routes départementales. Parmi la liste de diffusion, figure le Sytral, qui peut ainsi se baser sur les informations du PC Rhône déplacements pour adapter ou annuler dans certains cas des itinéraires de bus impraticables ou jugés trop dangereux.

Côté usager, le PC Rhône déplacements a récemment développé un partenariat avec Waze, la célèbre application GPS. Cela permet aux agents d'informer, via l'application, en temps réel et en amont les usagers de la route sur d'éventuels itinéraires à éviter. Ce dispositif "précurseur", selon une responsable, a été utilisé lors des inondations en octobre dernier ou encore lors du marathon du Beaujolais, à Villefrance-sur-Saône.

A défaut de chutes de neige, le plan de viabilité hivernale 2024-25, qui représente 1,7 million d'euros de budget annuel à l'échelle du Département, permet également un déploiement important d'agents sur des événements climatiques nouveaux, comme la tempête Bert en début de semaine, qui a nécessité 93 interventions sur les routes départementales. "Ces événements sont plus dangereux pour nos agents", constate le président du Département. En collaboration avec les services du SDMIS, entre autres, le PC Rhône déplacements doit désormais s'afférer d'éventuels épisodes neigeux, mais aussi de nouveaux événements climatiques. Pas une mince affaire.

