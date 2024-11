Isère : le plan de viabilité hivernal déployé dès ce vendredi 

Alors que les températures chutent partout en France, le département de l’Isère déploie dès ce vendredi 15 novembre son palan de viabilité hivernal.

Le froid fait son retour sur l’hexagone et les premiers flocons de neige sont tombés un peu plus tôt cette semaine. Face au risque de verglas, le département de l’Isère lance dès ce vendredi 15 novembre son plan de viabilité hivernal, et ce, jusqu’au 15 mars 2025. Objectifs : une surveillance permanente, définir les conditions de circulation, un engagement de résultats sur un niveau de service pour chaque type de routes et la hiérarchisation du réseau en fonction de la situation géographique et des enjeux de desserte.

300 agents et 100 employés saisonniers sont d’ores et déjà mobilisés sur le terrain pour entretenir les quelque 4 700 km de route. Six millions d’euros seront également débloqués pour permettre un service optimal.

