Rhône : le conseil départemental vote une hausse du prix des repas au collège

Les repas des collégiens du Rhône augmenteront de 30 centimes à la rentrée prochaine.

Nouvelle hausse pour les repas des collégiens rhodaniens. D'après les informations du Progrès, le conseil départemental a voté vendredi 29 mars une augmentation du tarif des repas dans les collèges du Rhône pour la rentrée 2024. Ils passeront de 1,30 € à 1,60 € pour la tranche la plus basse, et de 5 à 5,30 € pour la tranche la plus élevée.

Le président du conseil a justifié cette hausse en raison de l'inflation sur les produits alimentaires et l'énergie. Selon Pascale Bay, conseillère départementale, cette décision a été prise pour "maintenir [la] politique alimentaire" du département.