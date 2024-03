Vents violents : près de 6 000 foyers privés l'électricité

Plus de 6 000 ont été privés d'électricité après le passage de la tempête Nelson sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Près de 6 600 foyers ont été privés d'électricité suite aux vents violents qui ont frappé la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les dégâts ont principalement été identifiés dans le Rhône et l'Ain, après le passage de la dépression Nelson, a indiqué le gestionnaire Enedis à l'AFP.

"Des chutes d'arbres et des projections de branches endommageant les lignes du réseau électrique sont les principales conséquences du passage de cette dépression", a indiqué Enedis, précisant que 300 techniciens ont été mobilisés.

Des rafales de 75 km/h sont attendues aujourd'hui à Lyon et Saint-Étienne. À l'est, des chutes d'arbres ont également perturbés le trafic ferroviaire entre Grenoble et Chambéry.