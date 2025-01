L’intersection de la RD318 et du chemin de Satolas à Saint-Pierre-de-Chandieu. (@Google Street View)

La création d'un nouveau giratoire à hauteur de Saint-Pierre-de-Chandieu, dans le Rhône, est prévue jusqu'au 28 mars 2025.

Le Département du Rhône, en partenariat avec SNCF Réseau, va réaliser des travaux d'aménagement d'un giratoire à Saint-Pierre-de-Chandieu, au sud-est de Lyon, à partir du lundi 13 janvier prochain. Ces travaux sont prévus pour une durée de 11 semaines, soit jusqu'au 28 mars selon le calendrier prévisionnel. Des zones à vitesse réduite et des déviations seront mises en place.

Ces travaux interviennent dans le cadre de la suppression des passages à niveau n°12 et 14, et permettront la création d'un carrefour giratoire à l'intersection de la RD318 et du chemin de Satolas desservant le passage à niveau n°13.

Le montant des travaux de suppression des passages à niveaux s'élève à 4,1 millions d'euros, dont 650 000 euros dédiés au giratoire. En plus de l'État et de l'Union européenne, la Région Auvergne-Rhône-Alpes les finance à 40 %.

