Rhône : de gros travaux de rénovation vont débuter sur l’A7 ce lundi 

Dès lundi 6 janvier et jusqu’à la fin juin 2026, de gros travaux de rénovation vont débuter sur les viaducs de Pierre Bénite sur l’autoroute A7, entre les échangeurs A450 et le périphérique Laurent Bonnevay.

C’est un chantier colossal qui s’apprête à démarrer près de Lyon. Dès demain, lundi 6 janvier, et jusqu’au 30 juin 2026, les viaducs historiques de Pierre-Bénite, situé sur l’autoroute A7, entre les échangeurs A450 et le périphérique Laurent Bonnevay, vont faire peau neuve. Inaugurés en 1966, ces ouvrages historiques, reliant Lyon et Marseille, souffraient de l’usure du temps.

Il s’agit principalement de travaux de rénovation qui comprendront notamment le remplacement des corniches et du complexe étanchéité/enrobé, la réparation des culées de l’ouvrage ou encore la mise en place de dispositif de retenues métalliques. Le montant total des travaux est estimé à 14 millions d’euros, entièrement financé par l’État.

Lire aussi : Lyon : une station-service fermée pour cinq mois en raison de travaux

Plusieurs fermetures tout au long de l'année

En conséquence, les 150 000 usagers quotidiens devront adapter leur déplacement durant cette période. La circulation sera réduite à trois voies, sauf lorsque l’A7 en direction de Lyon sera complètement fermée. Ce sera le cas notamment les 6 et 7 janvier alors que la circulation sera interdite de nuit, ainsi que les 3 et 4 mars prochains. Des itinéraires de déviation seront mis en place. Les usagers pourront emprunter lA46, la N346, le Boulevard Périphérique Nord de Lyon ainsi que le Boulevard Pierre Semard et le Périphérique Laurent Bonnevay. La piste cyclable sera, elle aussi, fermée à la circulation jusqu’à la mi-mai 2025.

L’autoroute A7 en direction de Lyon sera également fermée plusieurs jours de suite : du mercredi 30 avril à 21 heures jusqu’au 4 mai à 12 heures, du mercredi 7 mai à 21 heures au dimanche 11 mai à 12 heure, du mercredi 28 mai à 21 heures au dimanche 1er juin à 12 heures et du vendredi 6 juin à 21 heures au dimanche 9 juin à 12 heures. Des déviations seront par ailleurs mises en place pour les automobilistes. Les nuits entre le 9 et le 13 juin, la circulation en direction de Lyon, dans le sens Sud/Nord, sera réduite à deux voies.

Dès le premier trimestre 2026, la circulation sera maintenue sur trois voies dans le sens Lyon/Marseille. La circulation sera ensuite complètement interrompue durant quelques nuits et lors des quatre grands week-ends prévus entre mai et juin.

Lire aussi : Travaux annulés : "60 kilomètres ont été reportés", regrette la Ville à vélo