Actualité
Photo Matthieu Mirville / DPPI (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Ligue 1 : l’OL reçoit Strasbourg ce dimanche et espère oublier ses deux dernières défaites

  • par Clémence Margall

    • L’Olympique Lyonnais reçoit Strasbourg ce dimanche 26 octobre. Le coup d’envoi de cette 9e journée de Ligue 1 sera donné à 20h45 sur la pelouse du Groupama Stadium.

    Avec un seul point d’écart au classement, Strasbourg à la cinquième place (16 points) et Lyon à la sixième place (15 points), le match opposant l’Olympique Lyonnais à Strasbourg s’annonce intense. Après leurs deux défaites face à Toulouse et Nice, les hommes de Paulo Foncesa devront profiter de cette 9e journée de Ligue 1 pour corriger le tir après une saison pourtant bien entamée.

    Côté groupe, les Lyonnais seront au complet, mais devront être vigilants après l’excellent match réalisé par Strasbourg face au PSG le 17 octobre dernier (3 - 3). Le coup d’envoi sera donné à 20h45 sur la pelouse du Groupama Stadium. Le match sera visible sur la plateforme Ligue 1+.

    Lire aussi : Ligue 1 : l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à s'imposer à Nice

    à lire également
    72 marathons en 72 jours : le Lyonnais Alban Pellegrin est arrivé dans la capitale des Gaules

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    72 marathons en 72 jours : le Lyonnais Alban Pellegrin est arrivé dans la capitale des Gaules 18:45
    Ligue 1 : l’OL reçoit Strasbourg ce dimanche et espère oublier ses deux dernières défaites 18:03
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : il extorque une centaine d’euros à une personne en situation de handicap 17:11
    La voie Lyonnaise numéro 12 avenue Rockefeller
    Voie Lyonnaise 12 : des travaux débutent dès demain sur l’avenue Rockefeller 16:27
    Haute-Savoie : le maire de Thonon-les-Bains démissionne de son poste d'administrateur à la CGN 15:40
    d'heure en heure
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Lyon : un automobiliste perd le contrôle de son véhicule et termine sur le toit 14:58
    Grenoble
    Isère : 50 activités proposées pour le mois du "mieux consommer" 14:14
    Groupama Stadium Lyon
    Pour le match OL Lyonnes - Paris FC, le Groupama Stadium se pare aux couleurs d’Halloween 13:31
    police lyon faits divers
    Rillieux-la-Pape : au volant d’une voiture volée, ils refusent d’obtempérer et provoquent un accident 12:49
    Isère : un appel à témoins lancé après la disparition d’une adolescente de 15 ans 12:02
    Passage à niveau
    Rhône : à Saint-Romain-en-Gier, la RD 103-E fermée à partir du 29 octobre 11:17
    Les Grands Buffets lyonnais attaqués en justice par les Grands Buffets de Narbonne 10:36
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : une qualité de l’air toujours bonne ce dimanche 09:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut