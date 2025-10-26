Ligue 1 : l’OL reçoit Strasbourg ce dimanche et espère oublier ses deux dernières défaites

L’Olympique Lyonnais reçoit Strasbourg ce dimanche 26 octobre. Le coup d’envoi de cette 9e journée de Ligue 1 sera donné à 20h45 sur la pelouse du Groupama Stadium.

Avec un seul point d’écart au classement, Strasbourg à la cinquième place (16 points) et Lyon à la sixième place (15 points), le match opposant l’Olympique Lyonnais à Strasbourg s’annonce intense. Après leurs deux défaites face à Toulouse et Nice, les hommes de Paulo Foncesa devront profiter de cette 9e journée de Ligue 1 pour corriger le tir après une saison pourtant bien entamée.

Côté groupe, les Lyonnais seront au complet, mais devront être vigilants après l’excellent match réalisé par Strasbourg face au PSG le 17 octobre dernier (3 - 3). Le coup d’envoi sera donné à 20h45 sur la pelouse du Groupama Stadium. Le match sera visible sur la plateforme Ligue 1+.

Lire aussi : Ligue 1 : l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à s'imposer à Nice