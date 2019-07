Rhône : Il achète sa voiture aux enchères, elle brûle le soir-même

Il est arrivé une bien malheureuse (més)aventure à un automobiliste, lundi soir à proximité de Villefranche-sur-Saône (Rhône). Sa voiture, achetée le jour même aux enchères, a brûlé sur l’autoroute.

Quelle (més)aventure. Un automobiliste a acheté une voiture aux enchères, lundi, à Nancy. Jusqu’à ici, tout est presque normal. Après avoir acheté sa nouvelle Citroën C4 Picasso, il prend la route.

La suite est plus rocambolesque. D’après Le Progrès, il aperçoit de la fumée sortir du véhicule et s’arrête sur le parking après la barrière de péage de Villefranche-Limas, sur l’A6. Dans le sens Paris-Lyon. Et là, la voiture prend complètement feu… Quelques heures après son achat.