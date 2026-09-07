Isère : des travaux menés sur la passerelle Pique-Pierre jusqu’en janvier

Grenoble Alpes Métropole va engager des travaux de rénovation sur la passerelle Pique-Pierre, entre le 14 septembre et le 15 janvier. L'ouvrage sera complètement fermé aux usagers.

Construite sur un ouvrage SNCF en 1928 et reliant la presqu’île de Grenoble à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), la passerelle Pique-Pierre va faire l’objet d’importants travaux de rénovation dès la semaine prochaine. En conséquence, la passerelle sera complètement fermée aux usagers entre le 14 septembre et le 15 janvier.

Les travaux impliqueront la reprise et le renforcement de la structure de la passerelle avec un ajout de consoles sur le pont SNCF, le remplacement du platelage bois par un platelage en résine plus moderne et léger et des garde-corps, ainsi que la réfection des rampes d’accès. Une déviation pour les piétons et les cyclistes sera mise en place via le pont d’Oxford.

Face à la complexité des travaux, la passerelle étant traversée par la ligne ferroviaire Grenoble-Lyon ou encore la piste cyclable Chronovélo 2, toutes les opérations seront réalisées à la main par du personnel habilité aux travaux sur cordes, "avec une attention particulière portée à la limitation des nuisances pour les riverains et les usagers", indique Grenoble Alpes Métropole.

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