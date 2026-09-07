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Une manifestation contre Parcoursup devant le rectorat de Lyon s’était déjà produite en 2018. © Gwendoline Troyano

Des syndicats appellent à manifester contre Parcoursup devant le rectorat de Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Une semaine après la rentrée scolaire, la FNEC FP-FO et l’UNEF appellent à se rassembler mercredi 9 septembre à 12h devant le rectorat de Lyon contre la plateforme Parcoursup.

    Les syndicats FNEC FP-FO et UNEF appellent à un rassemblement ce mercredi 9 septembre à midi, devant le rectorat de Lyon, un peu plus d’une semaine après la rentrée scolaire. Les deux organisations syndicales souhaitent mobiliser étudiants, lycéens et parents d’élèves concernant l’accès à l’enseignement supérieur.

    Elles demandent la fin des plateformes Parcoursup et Mon Master, qui s’occupent de l’affectation des lycéens, pour le premier, et l’accès à la première année de master, pour le second. "Les jeunes ont droit à un avenir, défendons-le", écrivent-ils. La FNEC FP-FO et l’UNEF exposent trois demandes.

    La première concerne le refus de la hausse des frais d’inscription. Les syndicats réclament également "l’abrogation des plateformes Parcoursup et Mon Master". Enfin, ils demandent "l’inscription immédiate de chaque lycéen et étudiant dans la filière de son choix".

    À travers cette mobilisation devant le rectorat, les syndicats souhaitent revoir le système d’orientation.

    Lire aussi : Quatre lycées de l'est lyonnais toujours en grève en cette semaine de rentrée scolaire

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