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Un éducateur U15 s’est fait agresser lors d’une rencontre amicale. Pexels

Rhône : un éducateur de football agressé par un parent lors d’un match amical de jeunes

  • par Corentin Lucas

    • Un éducateur du Sud Lyonnais Football aurait été agressé dimanche matin par un parent d’un joueur adverse, lors d’une opposition amicale face à l’US Millery Vourles.

    Une opposition amicale entre footballeurs de catégorie U15 a été marquée par un incident ce dimanche 6 septembre au matin. Le Sud Lyonnais Football, basé à Communay, a indiqué qu’un de ses joueurs et éducateurs du club, prénommé Roméo, a été victime d’une agression de la part d’un parent adverse, lors d’une rencontre face à l’US Millery Vourles.

    Dans un communiqué publié dimanche, le club a affirmé apporter "tout son soutien" à son éducateur et a condamné "fermement toutes les formes de violence, sur et en dehors des terrains". "Le respect, la bienveillance et l’éducation doivent rester au cœur de notre sport", a souligné le club, qui a estimé que "rien ne justifie de tels comportements".

    L’US Millery Vourles a, de son côté, rapidement réagi pour condamner l’incident et apporter son soutien à l’éducateur. Dans son message, l’US Millery Vourles a indiqué regretter "profondément que cet incident ait pu se produire" et présenté ses excuses "à l’éducateur ainsi qu’au club".

    Le club a précisé également vouloir prendre en charge la situation en interne avec le parent concerné. "De tels comportements sont totalement inacceptables et ne doivent en aucun cas avoir leur place autour d’un terrain de sport", a écrit l’US Millery Vourles. Le football amateur fait donc encore face à un triste incident.

    Lire aussi : OL-Le Havre : des supporters lyonnais dénoncent les violences survenues en marge de la rencontre

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