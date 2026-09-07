La Maison Pralus mise sur Chalon-sur-Saône pour poursuivre son expansion bourguignonne

La Maison Pralus, fondée à Roanne, vient d'inaugurer une boutique à Chalon-sur-Saône, confirmant l'ancrage régional d'une enseigne familiale en pleine expansion.

Après plusieurs années d'attente, la Maison Pralus, basée à Roanne (Loire), a officiellement inauguré, au début du mois de septembre, sa boutique de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ouverte au public depuis juillet, place de Beaune. Au-delà de l'événement commercial, cette implantation illustre une stratégie de développement territorial assumée par l'entreprise roannaise, dans un contexte où le commerce artisanal de centre-ville cherche de nouveaux relais de croissance en Saône-et-Loire.

Un projet mûri depuis six ans

L'idée de s'installer à Chalon-sur-Saône ne date pas d'hier. Selon Hugo Pralus, petit-fils du fondateur Auguste Pralus et codirigeant de l'entreprise avec Romain Boudignon, la ville avait déjà été identifiée comme cible potentielle juste avant la crise du Covid-19. Le projet a donc traversé confinements et turbulences économiques avant de se concrétiser six ans plus tard, signe d'une volonté d'implantation durable plutôt que d'une opération opportuniste.

Le choix de l'emplacement, place de Beaune, s'appuie sur la dynamique du marché dominical chalonnais, considéré par l'enseigne comme un atout commercial déterminant pour capter la clientèle locale et de passage. "Cette nouvelle adresse vient renforcer le lien avec une clientèle locale attachée aux commerces de centre-ville et aux produits de qualité."

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Une expansion structurée le long de "la Vallée de la gastronomie"

L'ouverture de Chalon-sur-Saône s'inscrit dans un mouvement plus large. Elle a été précédée de peu par celle de Beaune, et porte à 27 le nombre total de boutiques Pralus en France, contre un réseau historiquement concentré à Roanne avant une première diversification vers Lyon en 2012. L'entreprise consolide ainsi un maillage régional déjà présent à Mâcon, Dijon et Villefranche-sur-Saône, le long d'un axe économique et touristique reliant le Rhône à la Bourgogne, réputé pour son patrimoine gastronomique.

Cette accélération du rythme d'ouvertures fait suite à une orientation stratégique annoncée en 2025 par François Pralus, alors dirigeant de la maison fondée en 1955. Elle coïncide avec deux mouvements de fond pour l'entreprise familiale : la préparation de la transmission à Hugo Pralus, et une ouverture partielle du capital destinée à financer cette nouvelle phase de croissance.

Des retombées économiques locales attendues

Pour Chalon-sur-Saône, l'arrivée d'une enseigne artisanale reconnue nationalement représente un signal positif pour l'attractivité commerciale du centre-ville, dans un territoire où la reconquête des cœurs de ville constitue un enjeu économique récurrent. La boutique vient allonger la liste des points de vente, de Roanne à Paris en passant par Sète, Lyon ou Saint-Étienne, à travers lesquels s'écoule une production estimée à environ un million de Pralulines vendues chaque année en France.

Si les débuts sont jugés encourageants par la direction, c'est surtout la période des fêtes de fin d'année qui est attendue comme un test décisif pour l'activité commerciale du nouveau point de vente. Au-delà du symbole patrimonial que représente la Praluline, l'enjeu pour Pralus est bien économique : transformer un ancrage géographique choisi de longue date en un relais de chiffre d'affaires pérenne, tout en préservant, selon les mots de l'entreprise, son identité artisanale et familiale.

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