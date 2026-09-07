Le Villeurbannais ayant refusé l’entrée de son parc animalier aux Israéliens visé par une expulsion de Thaïlande

Le Villeurbannais est visé par une expulsion du territoire thaïlandais. @Capture

Le Villeurbannais, gérant d’un parc animalier sur l’île de Koh Samui et refusant l’entrée aux Israéliens, a été visé par un ordre d’expulsion par les autorités thaïlandaises.

Après plusieurs semaines de polémiques, le gérant du parc animalier refusant l’entrée aux Israéliens en Thaïlande a été visé par un ordre d’expulsion par les autorités asiatiques, signé par le premier ministre et le ministre de l’Intérieur, le vendredi 4 septembre. Il a par ailleurs été condamné par un tribunal de l’île à 15 jours de prison avec sursis et 5 000 bahts d’amende, soit environ 130 euros.

Originaire de Villeurbanne, le copropriétaire du Samui Exotic Park, situé sur l’île touristique de Koh Samui, est accusé de "menaces", "harcèlement" et "violences physiques", ainsi que d'avoir "semé le trouble et attisé des divisions raciales et religieuses", nous apprend l’AFP.

Le Villeurbannais, nommé Kevin Dimino, n’a désormais plus que sept jours pour faire appel de cet ordre d’expulsion. D’autant plus que la Thaïlande vient de renforcer ses règles concernant l’expulsion des étrangers. Fin août, le gouvernement a annoncé une politique de tolérance zéro envers les ressortissants étrangers hors la loi.

Une polémique autour des visiteurs israéliens

Le début de l’affaire remonte à plusieurs mois. Kevin Dimino avait affiché un drapeau palestinien dans son parc, puis un drapeau israélien barré d’un panneau d’interdiction, installé à proximité d’une cible humaine utilisée pour des exercices de tir.

La situation a pris une nouvelle ampleur en août, après la diffusion virale d’une vidéo montrant une altercation entre le Français et une famille israélienne. Depuis, le gérant affirme avoir reçu des centaines de menaces de mort. La maison de sa mère a même été visée par des cocktails Molotov.

Les autorités thaïlandaises ont également engagé une procédure contre un ressortissant israélien accusé d’avoir menacé le Villeurbannais et son épouse thaïlandaise.

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