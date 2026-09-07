Le nouvel échangeur de Montélier ouvert à la circulation dans la Drôme

L’échangeur relie désormais directement la RN7 à la RD119. Il doit notamment fluidifier le trafic et améliorer l’accès à l’est de Valence.

Depuis ce vendredi 4 septembre, les automobilistes peuvent emprunter le nouvel échangeur de Montélier, dans la Drôme. Cet aménagement établit une liaison directe entre la RN7, la LACRA, et la RD119, comblant une rupture d’accessibilité d’environ quatre kilomètres entre les échangeurs des Couleures et de Chabeuil.

Le Département de la Drôme, maître d’ouvrage, espère ainsi fluidifier la circulation sur la RN7 et réduire le trafic de transit sur l’avenue de Chabeuil ainsi que sur plusieurs voies résidentielles. Le nouvel accès doit également faciliter la desserte de plusieurs sites économiques et équipements, dont la zone franche urbaine, le parc d’activités Mozart et la base de l’État-Major du SDIS de la Drôme.

L’aménagement comprend aussi une voie verte bidirectionnelle de trois mètres de large entre les deux nouveaux giratoires, assurant la continuité des déplacements à pied et à vélo entre Valence et Montélier. Commencés le 16 juin 2025, les travaux auront duré près de 15 mois, pour un coût de 6,5 millions d’euros TTC. Le Département a financé 4,5 millions d’euros et l’État deux millions dans le cadre du Contrat de Plan État-Région.

Le chantier n’est toutefois pas totalement terminé. Des aménagements paysagers et des mesures compensatoires doivent débuter à l’automne, avec la plantation de plusieurs milliers d’arbres et d’arbustes, ainsi que la création de haies bocagères et de prairies fleuries. Des fermetures ponctuelles pourront intervenir en journée lors de cette dernière phase.