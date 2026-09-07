Actualité
Le nouvel échangeur de Montélimar. (@Département de la Drôme)

Le nouvel échangeur de Montélier ouvert à la circulation dans la Drôme

  • par LR

    • L’échangeur relie désormais directement la RN7 à la RD119. Il doit notamment fluidifier le trafic et améliorer l’accès à l’est de Valence.

    Depuis ce vendredi 4 septembre, les automobilistes peuvent emprunter le nouvel échangeur de Montélier, dans la Drôme. Cet aménagement établit une liaison directe entre la RN7, la LACRA, et la RD119, comblant une rupture d’accessibilité d’environ quatre kilomètres entre les échangeurs des Couleures et de Chabeuil.

    Le Département de la Drôme, maître d’ouvrage, espère ainsi fluidifier la circulation sur la RN7 et réduire le trafic de transit sur l’avenue de Chabeuil ainsi que sur plusieurs voies résidentielles. Le nouvel accès doit également faciliter la desserte de plusieurs sites économiques et équipements, dont la zone franche urbaine, le parc d’activités Mozart et la base de l’État-Major du SDIS de la Drôme.

    L’aménagement comprend aussi une voie verte bidirectionnelle de trois mètres de large entre les deux nouveaux giratoires, assurant la continuité des déplacements à pied et à vélo entre Valence et Montélier. Commencés le 16 juin 2025, les travaux auront duré près de 15 mois, pour un coût de 6,5 millions d’euros TTC. Le Département a financé 4,5 millions d’euros et l’État deux millions dans le cadre du Contrat de Plan État-Région.

    Le chantier n’est toutefois pas totalement terminé. Des aménagements paysagers et des mesures compensatoires doivent débuter à l’automne, avec la plantation de plusieurs milliers d’arbres et d’arbustes, ainsi que la création de haies bocagères et de prairies fleuries. Des fermetures ponctuelles pourront intervenir en journée lors de cette dernière phase.

    à lire également
    Des syndicats appellent à manifester contre Parcoursup devant le rectorat de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Des syndicats appellent à manifester contre Parcoursup devant le rectorat de Lyon 14:40
    Le nouvel échangeur de Montélier ouvert à la circulation dans la Drôme 14:10
    La grange Fauré en Haute-Savoie © D.R.
    À Annecy, une vieille grange sauvée par le Loto du patrimoine ? 13:30
    Littérature : Jaenada, premier flic de France 12:45
    Ilot de la place de Milan
    "Pas d’expulsion sans solution" : l’opposition de la Métropole de Lyon prend la défense des 280 occupants de la place de Milan 12:03
    d'heure en heure
    MMA : le Lyonnais Farès Ziam s’incline sur un terrifiant KO lors de l’UFC Paris 11:35
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Le syndicat SUD SDIS appelle les pompiers du Rhône à se mobiliser à Paris 11:10
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Des travaux sur la ligne Lyon - Grenoble vont fortement perturber la circulation des TER 10:29
    Drôme : le château de Montélimar ouvre gratuitement ses portes pour les Journées du patrimoine 09:48
    130 km et près de 6 000 m D+ sur la colline de Fourvière : la performance de Romain Lochon 09:30
    gendarme
    Rhône : un éducateur périscolaire placé en garde à vue pour agression sexuelle 09:22
    CGT drapeau flouté
    Carsat Rhône-Alpes : près de 30 000 demandes de retraite en attente, alerte la CGT 08:48
    Feux de forêts : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 08:17
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut