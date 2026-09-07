81 % des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes n’ont pas confiance dans la situation économique

La Chambre de commerce et d’industrie d’Auvergne-Rhône-Alpes a dévoilé ce lundi son rapport sur la conjoncture des TPE et PME dans la région, et les chiffres ne sont pas bons. 39 % des TPE-PME déclarent avoir des difficultés de trésorerie, soit 9 points de plus en six mois.

Guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, croissance à la baisse… Le contexte géopolitique et économique touche de plein fouet les entreprises de la région. Et c’est avec une certaine inquiétude que la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) d’Auvergne-Rhône-Alpes dévoile ce lundi son baromètre semestriel, puisque les chiffres ne sont pas bons.

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39 % des entreprises ont des difficultés de trésorerie

Parmi les chiffres à retenir, la CCI note que désormais, parmi les 400 entreprises qui ont répondu à l’enquête, 81 % des TPE-PME de la région n’ont pas confiance dans la situation économique, soit une remontée de 7 points en six mois. 39 % d’entre elles déclarent par ailleurs avoir des difficultés de trésorerie, soit 9 points de plus qu’il y a six mois. La CCI révèle également que 43 % des TPE-PME de la région déclarent un chiffre d’affaires en baisse sur un an, quand près d’un tiers des entreprises déclarent un chiffre d’affaires stable et seulement un quart en progression.

La marge est également à la baisse pour 71 % des entreprises interrogées (dont 15 % en forte baisse). Comme cela était déjà le cas lors du bilan du 1er semestre, les deux principaux freins au développement seraient le manque de vigueur de l’activité et le niveau des coûts. Les secteurs les plus touchés sont ceux du tertiaire supérieur, hors numérique, (- 42 %), l’hébergement touristique-restauration (- 33 %) et le BTP (- 29 %). Point toutefois positif, les perspectives pour le 2e semestre sont moins défavorables dans l’industrie et le BTP, souligne encore la CCI.

Les entreprises lancent leurs projets d’électrification face à la montée des prix du carburant

Autre élément à noter, 18 % des TPE-PME ont lancé un projet d’électrification suite à la remontée des prix du carburant. Ces projets concernent majoritairement la mobilité (47 %), puis les équipements de production (33 %), ainsi que le chauffage et la climatisation (22 %).

"Notre tissu économique est fragilisé. Fragilisé dans un contexte de croissance qui reste très faible. Fragilisé par la montée des conséquences du réchauffement climatique. Il faut combiner tous les types de solutions pour aider nos entreprises. La tâche demande la contribution de tous les acteurs institutionnels : État, Région, collectivités, organisations professionnelles et consulaires. Les CCI sont sur le pont aux côtés de leurs partenaires pour accompagner les entreprises", alerte enfin Philippe Guérand, président de la CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes.

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