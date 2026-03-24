Rhône : des contrôles en forêt pour lutter contre les motos en infraction

Une opération conjointe de la gendarmerie et de l’Office national des forêts a permis de verbaliser plusieurs conducteurs circulant illégalement sur des chemins forestiers.

Les gendarmes de Villefranche-sur-Saône, appuyés par les agents de l’Office national des forêts, ont mené les 7 et 8 mars une opération de contrôle sur plusieurs chemins forestiers du Rhône. Objectif : lutter contre la circulation illégale de véhicules motorisés dans des zones protégées.

Malgré une réglementation interdisant l’accès à certains axes non ouverts au public, plusieurs motards ont été surpris en infraction. Au total, cinq verbalisations ont été dressées, dont quatre contraventions de 5e classe.

Ces contrôles visent à préserver les milieux naturels, protéger la faune et limiter les nuisances pour les promeneurs. Les contrevenants encourent une amende pouvant atteindre 135 euros. Des sanctions plus lourdes peuvent s’appliquer, notamment en cas de véhicule non homologué ou de dégradations. D’autres opérations sont prévues dans les prochaines semaines, à l’approche des beaux jours.