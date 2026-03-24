La neige de retour cette semaine à Lyon ? Voici à quoi s'attendre dans les prochains jours

Après un début de semaine ensoleillé et printanier, le froid va faire son retour à Lyon et dans toute l'agglomération, avec un risque de neige pour la journée de jeudi notamment.

C'est comme si l'hiver nous rattrapait par la manche, nous indiquant que le printemps n'est pas encore tout à fait là. A Lyon, et après un début de semaine particulièrement ensoleillé et des températures relativement douces, le temps va considérablement changer en milieu de semaine.

Dès mercredi, le mercure marquera un net rafraichissement sous l'influence d'un front de nord-ouest. Des giboulées sont attendues à Lyon et dans le Rhône et le vent devrait souffler assez fort dans la soirée et dans la nuit de mercredi à jeudi. A noter que les conditions pousseront Météo France à placer une large partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le département du Rhône, en vigilance neige-verglas dès le mercredi soir.

De la neige dans le Rhône jeudi

Jeudi, les températures seront une nouvelle fois en chute libre et le thermomètre ne dépassera pas les 9 degrés. Des valeurs très largement en dessous des normales de saisons (-6 degrés) sous un vent de nord qui apportera de nouveau des averses sous formes de giboulées. De la neige est attendue en altitude au cours de la journée.

Si vendredi le temps s'annonce plus calme, avec le soleil qui parviendra à se frayer un chemin au milieu des nuages, le vent de nord sera de nouveau bien présent et des gelées sont attendues en matinée sur une large partie de la région lyonnaise. Des températures particulièrement fraiches pour la saison qui devraient se maintenir au moins jusqu'en début de semaine prochaine, avec un weekend humide dans le Rhône et une grosse partie d'Auvergne-Rhône-Alpes.