Des matériaux contenant de l’amiante ont été identifiés dans une école du 4e arrondissement de Lyon. La municipalité assure toutefois qu’il n’existe aucun danger pour les élèves et le personnel.

Des éléments amiantés ont été détectés au sein du groupe scolaire Les Entrepôts, situé dans le 4e arrondissement de Lyon. Selon un diagnostic actualisé jusqu’en 2022, ces matériaux – notamment en sous-sol et en toiture – se trouvent dans des zones non accessibles aux élèves et à la majorité du personnel.

Selon nos confrères du Progrès, une partie de ces éléments a déjà été retirée lors d’une intervention menée en 2021. Depuis, un suivi régulier est assuré afin de contrôler l’état de conservation des matériaux restants. Car si l’amiante est reconnue comme cancérogène, les risques apparaissent surtout en cas de dégradation ou de manipulation.

La Ville de Lyon se veut rassurante auprès de nos confrères : "Il n’y a pas de dangerosité dans le cadre de l’usage du bâtiment", assurent les services municipaux, évoquant une surveillance conforme aux recommandations en vigueur. Situé à proximité du tunnel de la Croix-Rousse, l’établissement est également exposé à une qualité de l’air dégradée, un point régulièrement soulevé par des riverains et associations locales.