Rhône : Course-poursuite entre Lyon et Grenoble pour agresser son ex

Lundi 16 janvier, un homme de 35 ans était jugé pour des faits de violences sur son ex-compagne. Il a poursuivi un bus dans lequel elle se trouvait.

Relations conjugales tumultueuses pour ce couple. Selon les informations du Progrès ans la nuit du 14 au 15 janvier, une jeune femme a tenté de fuir son ex-compagnon après une dispute. Elle emprunte donc un autocar à la gare routière de Lyon Part-Dieu. Là, les passagers présents luttent pour empêcher l'individu de monter dans le véhicule. Visiblement, il était agressif et sous l'emprise d'alcool .

Course-poursuite entre Lyon et Grenoble

Ne se laissant pas arrêter ainsi, il prend le volant de sa voiture et commence à poursuivre l'autocar. Il profite de l'arrêt à La Verpillère pour tenter une nouvelle fois de monter dans le véhicule. Le chauffeur s'interpose, mais rien à faire, il parvient à atteindre la jeune femme et la tire violemment par les cheveux. Repoussé par les passagers, l'autocar reprend sa route, la poursuite aussi.

La police étant prévenue, l'individu a finalement été interpellé à la gare routière de Grenoble en possession d'un couteau .

Un an de prison pour les faits de violences

L'homme de 35 ans a été jugé lundi 16 janvier pour les faits survenus la veille mais aussi pour des violences antérieures. En septembre 2021, il avait aussi agressé et blessé la jeune femme.