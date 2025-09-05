Ce jeudi 4 septembre, Keraunos a recensé près de 20 000 décharges de foudre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un chiffre impressionnant qui témoigne de l'activité orageuse intense.

Le chiffre est impressionnant : ce jeudi 4 septembre, près de 20 000 impacts de foudre ont été recensés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes tout au long de la journée. 5101 en Auvergne et 14 800 en Rhône-Alpes, principalement entre 16h et minuit.

Des chiffres très grands qui témoignent de l'activité orageuse intense sur toute la région. L'ensemble des départements d'Auvergne-Rhône-Alpes avaient été placés en vigilance aux orages par Météo France et le front orageux venant de l'ouest s'est déplacé tout au long de la journée dans le ciel de la région.

Ce vendredi, la région devrait retrouver un temps sec et lumineux. Malgré la présence de quelques nuages, il ne devrait pas pleuvoir.