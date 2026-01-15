Actualité
Groupe Scolaire Herriot école
©Muriel Chaulet

Rénovation thermique, accessibilité... Fin des travaux pour le groupe scolaire Herriot à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Depuis décembre 2025, les élèves du groupe scolaire Herriot (Lyon 8e) profitent d'un établissement rénové énergétiquement.

    Après plus d'un an de travaux, les 508 élèves du groupe scolaire Herriot (8e) peuvent désormais profiter d'un bâtiment rénové énergétiquement. Le chantier entrepris sur une partie de l'établissement devrait permettre aux élèves et enseignants de travailler dans de meilleures conditions, été comme hiver. Le coût total du projet s'élève à 2,5 millions d'euros, financés par la Ville de Lyon.

    Réduire la consommation énergétique du bâtiment

    Dans une volonté de réduire la consommation énergétique de l'établissement, plusieurs travaux ont été entrepris sur le bâtiment. Entre autres : l'isolation de la toiture, des planchers bas de l'élémentaire, du réfectoire et de la maternelle, mais aussi, la réfection complète de l’étanchéité de toiture. Les fenêtres simple vitrage ont été remplacées par des doubles vitrages, tandis que des protections solaires ont été apposées sur les facades.

    Des brasseurs d'air ont également été installés pour réduire le recours à la climatisation : "Ces interventions vont permettre de diminuer les déperditions, d’améliorer la régulation thermique et d’abaisser les consommations énergétiques futures du groupe scolaire", indique la Ville de Lyon.

    Une école "plus adaptée"

    Afin de répondre aux besoins des 38 élèves en situation de handicap accueillis par l'établissement, des travaux de mise en accessibilité du site ont également été menés. Ces derniers concernent la création d'un second ascenseur adapté, l'installation de sanitaires PMR à chaque étage et la mise aux normes PMR de l'ensemble des cheminements.

    Un pôle rééducation dédié à l'accompagnement des parcours d'apprentissage et de soin des élèves a également été créé.

    Toilettes PMR
    Les nouveaux toilettes PMR, installés à chaque étage de l'établissement.©Muriel Chaulet

    Lire aussi : Lyon : l'école des Petits Canuts à son tour dotée d'une "cour nature"

    à lire également
    parcoursup ouverture site information
    L'activité économique continue de reculer en Auvergne-Rhône-Alpes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    parcoursup ouverture site information
    L'activité économique continue de reculer en Auvergne-Rhône-Alpes 15:39
    Groupe Scolaire Herriot école
    Rénovation thermique, accessibilité... Fin des travaux pour le groupe scolaire Herriot à Lyon 15:06
    Météo : à quelle météo s'attendre pour cette fin de semaine ? 14:33
    recensement
    Rhône : les habitants de 78 communes seront recensés dès ce jeudi 13:55
    Du pur Tchekhov au TNP 13:20
    d'heure en heure
    Exposition au Rize : Villeurbanne, face aux enjeux de l’eau 12:44
    Le ministre de l'Éducation nationale en déplacement à Lyon vendredi 16 janvier 12:12
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Lyon : un cambrioleur interpellé ivre en possession de deux vélos volés 11:40
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : un appartement ciblé par des tirs en pleine nuit 11:09
    PAF Police aux frontières
    Lyon : un médecin mis en examen pour "infractions à caractère sexuel" sur des patientes 10:22
    Tracteurs M7
    Mobilisation des agriculteurs : à quoi s'attendre ce jeudi à Lyon 09:43
    CCVA Villeurbanne hébergement d'urgence
    Hébergement d’urgence : la Ville de Lyon renvoie l’État à ses responsabilités 08:51
    JO 2030 : la Commission des athlètes lance ses travaux dans les Alpes françaises 08:20
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut