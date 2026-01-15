Depuis décembre 2025, les élèves du groupe scolaire Herriot (Lyon 8e) profitent d'un établissement rénové énergétiquement.

Après plus d'un an de travaux, les 508 élèves du groupe scolaire Herriot (8e) peuvent désormais profiter d'un bâtiment rénové énergétiquement. Le chantier entrepris sur une partie de l'établissement devrait permettre aux élèves et enseignants de travailler dans de meilleures conditions, été comme hiver. Le coût total du projet s'élève à 2,5 millions d'euros, financés par la Ville de Lyon.

Réduire la consommation énergétique du bâtiment

Dans une volonté de réduire la consommation énergétique de l'établissement, plusieurs travaux ont été entrepris sur le bâtiment. Entre autres : l'isolation de la toiture, des planchers bas de l'élémentaire, du réfectoire et de la maternelle, mais aussi, la réfection complète de l’étanchéité de toiture. Les fenêtres simple vitrage ont été remplacées par des doubles vitrages, tandis que des protections solaires ont été apposées sur les facades.

Des brasseurs d'air ont également été installés pour réduire le recours à la climatisation : "Ces interventions vont permettre de diminuer les déperditions, d’améliorer la régulation thermique et d’abaisser les consommations énergétiques futures du groupe scolaire", indique la Ville de Lyon.

Une école "plus adaptée"

Afin de répondre aux besoins des 38 élèves en situation de handicap accueillis par l'établissement, des travaux de mise en accessibilité du site ont également été menés. Ces derniers concernent la création d'un second ascenseur adapté, l'installation de sanitaires PMR à chaque étage et la mise aux normes PMR de l'ensemble des cheminements.

Un pôle rééducation dédié à l'accompagnement des parcours d'apprentissage et de soin des élèves a également été créé.

Les nouveaux toilettes PMR, installés à chaque étage de l'établissement.©Muriel Chaulet

