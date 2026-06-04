Actualité
musée gallo romain
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gall.

Rendez-vous aux jardins : découvrez le programme du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal

  • par LR

    • Pour la 23e édition des Rendez-vous aux jardins, le musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal organisent plusieurs activités les 6 et 7 juin.

    Les Rendez-vous aux jardins reviennent ce week-end pour leur 23e édition. Cette année encore, le musée et les sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal prendront part à la fête les 6 et 7 juin. De nombreuses activités seront proposées aux visiteurs pour découvrir les 8 hectares du site.

    Visites, spectacles, ateliers créatifs…

    Il sera par exemple possible de rencontrer les médiateurs sur le Domaine des Allobroges, zone d’expérimentation archéologique, de participer en famille à un atelier créatif avec des matériaux et des végétaux du jardin ou de partir à la découverte des récits sur la nature et la mythologie gréco-romaine.

    En parallèle, deux visites botaniques inédites sont au programme. Elles se dérouleront le samedi à 13 h 30 (les visiteurs découvriront les arbres et leurs usages à l’époque romaine) et le dimanche à 10 h 30 (autour des plantes médicinales). Le parc naturel régional du Pilat proposera également des animations autour de la faune, de la flore et des paysages au musée.

    Pour ceux qui souhaiteraient déjeuner sur place, un moment convivial sera proposé aux visiteurs au cœur du site archéologique, avant de poursuivre l’après-midi avec un spectacle mêlant théâtre et chants polyphoniques.

    Lire aussi : Saint-Romain-en-Gal : le musée gallo-romain plébiscité par les familles

    à lire également
    Lyon : le métro D perturbé, la reprise de la circulation estimée à 13 heures

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    musée gallo romain
    Rendez-vous aux jardins : découvrez le programme du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal 13:01
    Escapades en Saône-et-Loire : Cluny, entre patrimoine et vallons bourguignons 12:35
    Lyon : le métro D perturbé, la reprise de la circulation estimée à 13 heures 12:07
    Exposition au musée Champollion : Le Nil, fleuve nourricier depuis l'Antiquité 11:54
    Ce tournoi de tennis recherche des bénévoles dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 11:22
    d'heure en heure
    Recherche médicale : les HCL et Amgen s’allient pour accélérer les essais cliniques à Lyon 10:58
    Piscine du Rhône : la fermeture reportée à l’après-été 2027 malgré d’importants travaux 10:40
    Bruno Retailleau attendu dans le Rhône ce jeudi 09:54
    Déclaration impôts. Image d'illustration
    Rhône : plus que quelques heures pour remplir votre déclaration de revenus 09:11
    La cheffe lyonnaise Viviana Pisacane qualifiée en finale de Top Chef 08:44
    impotences Rhône
    Deux associations lyonnaises attaquent l’État pour l’inaccessibilité du site des impôts 08:17
    Lyon : la place Bellecour se transforme en terrain de sport géant ce samedi 08:07
    orage Lyon
    Vent violent et inondation : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut