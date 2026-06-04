Rendez-vous aux jardins : découvrez le programme du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal

Pour la 23e édition des Rendez-vous aux jardins, le musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal organisent plusieurs activités les 6 et 7 juin.

Les Rendez-vous aux jardins reviennent ce week-end pour leur 23e édition. Cette année encore, le musée et les sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal prendront part à la fête les 6 et 7 juin. De nombreuses activités seront proposées aux visiteurs pour découvrir les 8 hectares du site.

Visites, spectacles, ateliers créatifs…

Il sera par exemple possible de rencontrer les médiateurs sur le Domaine des Allobroges, zone d’expérimentation archéologique, de participer en famille à un atelier créatif avec des matériaux et des végétaux du jardin ou de partir à la découverte des récits sur la nature et la mythologie gréco-romaine.

En parallèle, deux visites botaniques inédites sont au programme. Elles se dérouleront le samedi à 13 h 30 (les visiteurs découvriront les arbres et leurs usages à l’époque romaine) et le dimanche à 10 h 30 (autour des plantes médicinales). Le parc naturel régional du Pilat proposera également des animations autour de la faune, de la flore et des paysages au musée.

Pour ceux qui souhaiteraient déjeuner sur place, un moment convivial sera proposé aux visiteurs au cœur du site archéologique, avant de poursuivre l’après-midi avec un spectacle mêlant théâtre et chants polyphoniques.

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