Régionales : derniers jours pour s’inscrire sur les listes et voter aux élections

Les élections régionales 2021 se dérouleront les 20 et 27 juin, il est encore possible de vous inscrire si vous souhaitez participer au scrutin.

Reportées à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire, les élections régionales doivent finalement se tenir les 20 et 27 juin prochains. Si vous souhaitez participer au scrutin et que vous avez changé d’adresse, déménagé, atteint 18 ans ou encore venez d’être régularisé il n’est pas trop tard pour vous inscrire sur les listes électorales. Cette année, le gouvernement a arrêté au vendredi 14 mai la date des inscriptions. Pour vous enregistrer il vous suffit de vous rendre sur le site service-public.fr, muni d’une copie recto/verso de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Pour les personnes qui atteignent 18 ans après le 14 mai et souhaitent se rendre aux urnes, la date finale d’inscription est arrêtée au 10 juin.

Suis-je bien inscrit ?

Si vous ne savez pas ou ne vous souvenez plus si vous êtes inscrit sur les listes électorales de votre commune vous pouvez le vérifier en quelques clics. Il suffit de remplir un formulaire sur le site du service public.

Pour mémoire, le vote est ouvert uniquement aux Françaises et aux Français âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les listes électorales.

