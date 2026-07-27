Ain : Akwel enregistre une baisse de 18,7 % de son chiffre d'affaires au premier semestre 2026

L’entreprise Akwel, spécialisée dans l’industrie automobile et poids lourd, connait une diminution de 18,7% sur son chiffre d’affaires du premier semestre 2026.

Basé dans l’Ain à Champfromier, le groupe Akwel est un équipementier-systémier spécialisé dans l’automobile et les poids lourd et expert du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. L’entreprise familiale a enregistré au premier semestre de l’année 2026 une diminution de 18,7% de son activité. En 2025, le chiffre d’affaires de l’entreprise avait atteint 510,6 millions d’euros, contre 415 millions d’euros lors du premier semestre 2026.

Akwel possède des zones de production dans de nombreux pays, le chiffre d’affaires par secteur est en décroissance. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires est de 264,3 millions d’euros, soit 24,5% de moins qu’en 2025 à la même période. En Amérique, il est de 136,1 millions d’euros, une réduction de 5,6% est enregistrée. Enfin, en Asie, le chiffre d’affaires est de 14,6 millions d’euros, soit 11,8% de moins que l’année précédente.

Cette diminution est due à la baisse des principales activités du groupe : « Dépollution (-67,9 %) suite à l’arrêt de production des réservoirs SCR série, Refroidissement (-1,9 %), Air (-17,0 %), Mécanismes (-6,4 %), Carburant (-21,4 %) et Régulation (-6,0 %). Le chiffre d’affaires de l’activité Outillages atteint 8,1 M€, en baisse de -7,6 % », explique Akwel dans un communiqué de presse.

Le groupe possède tout de même une trésorerie nette de 98,1 millions d’euros et en ajoutant les comptes à terme, elle s’élève à 133,2 millions d’euros au total. « L’enveloppe d’investissements réalisés représente 10,6 millions d'euros contre 17,5 millions d'euros au premier semestre 2025 ». Le groupe tente de se maintenir malgré un premier semestre moins favorable que l’an passé. Akwel anticipe d’ailleurs une diminution de 12% à 15% du chiffre d’affaires sur le reste de l’année 2026.