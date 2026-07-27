A6, A47, A43… De nombreux travaux attendus sur les routes autour de Lyon cette semaine

Plusieurs travaux d’entretien seront réalisés cette semaine sur les autoroutes autour de l’agglomération lyonnaise. On fait le point.

Les usagers devront être vigilants sur les routes puisque de nombreux travaux d’entretien seront réalisés cette semaine sur les autoroutes autour de Lyon. À commencer par l’A6, dès ce lundi 27 juillet et jusqu’au 30 juillet inclus, puisque la circulation sera interdite en direction de Paris, entre Limonest (diffuseur n°33) et le Nœud d'Anse, de 21 heures à 6 heures le lendemain. Ce sera aussi le cas sur l’A432 en direction de Marseille, entre le Nœud des Echets et le Nœud de la Boisse.

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Sur l’A42, des opérations d’entretien seront également réalisées ce lundi soir, de 20 heures à 22 heures, ainsi que mardi aux mêmes horaires, en direction de Lyon, entre Vaulx-en-Velin (diffuseur n°1a) et la Porte de Croix-Luizet.

Mercredi et jeudi, la circulation sera interdite sur l’A43 en direction de Lyon, entre Bron - Aviation (diffuseur n°4) et Bron - Albert Camus (diffuseur n°3), de 21 heures à 6 heures le lendemain. Enfin, la circulation sera réduite en direction de l’A7 entre 6 h 30 et 13 heures, à hauteur de Saint-Martin-la-Plaine (diffuseur n°11).

Plus d’informations sur le site du Grand Lyon.