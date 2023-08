Suite au remaniement ministériel, Raymond Le Moign, le directeur général des Hospices civils de Lyon, quitte ses fonctions pour rejoindre le cabinet du ministre de la Santé.

Après trois années passées à la tête des Hospices civils de Lyon (HCL), le directeur général Raymond Le Moign quitte ses fonctions pour prendre la direction du ministère de la Santé. Ce dernier a été nommé directeur du cabinet du nouveau ministre de la Santé et de la prévention, Aurélien Rousseau. Avant d'arriver aux HCL, Raymond Le Moign occupait déjà un poste de directeur au sein du cabinet du ministère de la Santé, d'abord aux côtés d'Agnès Buzyn en 2018, puis d'Olivier Véran jusqu'en 2020.

Virginie Valentin, directrice des HCL par intérim

En attendant son successeur, Virginie Valentin a été nommée directrice générale des HCL par intérim. Auparavant, la nouvelle responsable assurait des fonctions de directrice générale adjointe en charge du "pôle investissement et ressources matérielles", entre 2021 et 2022, puis du pôle "parcours et transformation", dès janvier 2023.