Railcoop obtient la licence ferroviaire pour la ligne Lyon-Bordeaux

Mercredi 22 septembre, la coopérative ferroviaire Railcoop a obtenu ministère de la Transition écologique la licence d'entreprise ferroviaire pour développer une ligne de Lyon à Bordeaux.

Une ligne ferroviaire directe de Lyon à Bordeaux pourrait voir le jour en 2022. La première société ferroviaire coopérative d‘intérêt collectif de France, Railcoop, a décroché ce mercredi 22 septembre sa licence d’entreprise ferroviaire, révèle Le Progrès.

Le trajet entre Lyon et Bordeaux devrait être lancé en juin 2022 et passera par les gares de Roanne, Saint-Germain-des-Fossés, Gannat, Montluçon, Guéret, Saint-Sulpice-Laurière, Limoges, Périgueux et Libourne, pour 7h30 de trajet et une quarantaine d'euros.